Xã Lộc An rà soát hộ nghèo, tăng hiệu quả an sinh xã hội, hướng tới giảm nghèo bền vững

Sáng 29/10/2026, UBND xã Lộc An, thành phố Huế tổ chức cuộc họp phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026.

Sáng 29/10/2026, UBND xã Lộc An, thành phố Huế tổ chức cuộc họp phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026. Kết quả rà soát là cơ sở quan trọng để địa phương triển khai chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân cải thiện đời sống, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Rà soát công khai, đánh giá sát thực tế đời sống

Cuộc họp do đồng chí Phan Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An chủ trì, với sự tham gia của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã; lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn của 16 thôn trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các thôn, góp phần tăng cường phối hợp trong quá trình rà soát, đánh giá.

Đồng chí Phan Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế, toàn xã hiện có 8.554 hộ với 39.495 nhân khẩu. Trước thời điểm rà soát, địa phương có 212 hộ nghèo và hộ cận nghèo, gồm 70 hộ nghèo và 142 hộ cận nghèo.

Việc rà soát được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng đời sống, xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách, bảo đảm tính công khai, khách quan và tuân thủ quy định. Đây cũng là bước quan trọng để chính quyền địa phương nắm bắt những khó khăn của người dân, từ đó xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ và từng thôn.

Kết quả rà soát tạo cơ sở thực hiện an sinh xã hội

Kết quả rà soát cuối năm 2026 cho thấy, toàn xã còn 40 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,47%. Có 30 hộ thoát nghèo, trong đó 13 hộ thoát nghèo hoàn toàn và 17 hộ chuyển sang diện hộ cận nghèo.

Đối với hộ cận nghèo, toàn xã còn 117 hộ, chiếm tỷ lệ 1,37%. Trong số này, 17 hộ chuyển từ hộ nghèo sang hộ cận nghèo và 100 hộ cận nghèo năm 2025 tiếp tục thuộc diện cận nghèo. Bên cạnh đó, có 42 hộ thoát cận nghèo, gồm 40 hộ thoát cận nghèo và 2 hộ do chết.

Những số liệu trên phản ánh kết quả rà soát các nhóm hộ theo tiêu chí áp dụng trong năm 2026, đồng thời cung cấp căn cứ để địa phương tiếp tục phân loại nhu cầu hỗ trợ. Việc xác định đúng đối tượng có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được hướng đến những người, những hộ thực sự cần giúp đỡ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các thôn

Từ kết quả này, xã Lộc An có điều kiện chủ động hơn trong triển khai các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, gắn chính sách với nhu cầu thực tế của người dân. Quá trình thực hiện cần chú trọng tính minh bạch, công bằng, hạn chế bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, đồng thời khuyến khích các hộ phát huy nội lực, chủ động phát triển sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập.

Chung sức nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo không chỉ là giảm số lượng hộ nghèo trên địa bàn mà còn là quá trình cải thiện điều kiện sống, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao khả năng tự chủ của mỗi gia đình. Vì vậy, kết quả rà soát cần được tiếp nối bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng nhóm hộ.

Trong thời gian tới, việc triển khai chính sách an sinh xã hội cần gắn với hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện tiếp cận việc làm, nâng cao năng lực sản xuất và khuyến khích người dân sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Cùng với đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ thôn và sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần tạo nên mạng lưới hỗ trợ thiết thực, nhân văn.

Với tinh thần công khai, khách quan và lấy người dân làm trung tâm, xã Lộc An có cơ sở tiếp tục hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ đúng đối tượng, nâng cao chất lượng đời sống và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Đây là hướng đi quan trọng để chính sách an sinh xã hội phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển hài hòa và hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững./.