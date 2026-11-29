Ban Tổ chức trao cờ vinh danh cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.

Giải thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hoá với sự tham gia của hơn 200 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: Tó lẹ, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn và kéo co nam, nữ... đã diễn ra sôi động và hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ.

Trong suốt giải đấu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có sự phối hợp tốt với xã Linh Sơn và các đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về sân bãi, cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, đồng thời chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, y tế và an toàn cho các vận động viên. Qua đó, mang đến những trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết trong cộng đồng.

Môn kéo co diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các VĐV giành giải cao ở 5 môn thi đấu, trao giải Nhất toàn đã cho xã Linh Sơn, Nhì toàn đoàn cho xã Ngọc Lặc và xã Đồng Lương xếp ở vị trí thứ Ba.

Ban Tổ chức trao huy chương và phần thưởng cho VĐV ở các nội dung thi đấu của 5 môn.

Giải đấu được tổ chức nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; đồng thời tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.