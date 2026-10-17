Xã Liên Sơn khai mạc Chương trình “Trải nghiệm Văn hóa - Du lịch”

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các hoạt động được thiết kế kết hợp giữa thể thao sông nước, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ và quảng bá điểm đến du lịch sinh thái. Trong đó, giải đua mảng và hoạt động bơi mảng trên sông là điểm nhấn, tái hiện nét sinh hoạt sông nước gắn với đời sống của đồng bào địa phương.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Bên cạnh đó, xã tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn, leo cột mỡ và bịt mắt bắt vịt. Các đội thi cùng đông đảo du khách tham gia, cổ vũ, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường gắn kết cộng đồng và lan tỏa các giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương.

Hội thi đua mảng là điểm nhấn của chuỗi hoạt động.

Với thông điệp “Khám phá thiên nhiên - Trải nghiệm bản sắc”, chương trình giới thiệu một số điểm đến trên địa bàn xã, gồm đồi chè Liên Sơn, bản văn hóa Mường thôn Ao Luông – Gốc Bục, hang Thẳm Han và điểm du lịch nghỉ dưỡng Suối khoáng nóng Bản Bon.

Các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo người dân.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm và trò chơi dân gian góp phần tạo không khí vui tươi, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc; đồng thời hỗ trợ xã Liên Sơn phát triển du lịch sinh thái - văn hóa, thu hút du khách.

Đồi chè Liên Sơn - điểm check-in thu hút khách du lịch.