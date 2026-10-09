Xã Liên Minh xây dựng cơ chế đối thoại thực chất với doanh nghiệp

Ngày 9-10, Đảng ủy, UBND xã Liên Minh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh Nguyễn Tiến Toàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh Nguyễn Tiến Toàn đề nghị Hội Doanh nghiệp xã phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; chủ động tổng hợp kiến nghị của hội viên, phản ánh kịp thời những vấn đề cần địa phương quan tâm giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Tiến Toàn đề nghị Hội Doanh nghiệp xây dựng mối liên hệ thường xuyên với hội viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong việc tập hợp ý kiến, xác định những khó khăn nổi bật và đề xuất giải pháp phù hợp. Qua đó, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp được phản ánh đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quý Mạnh khẳng định chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quý Mạnh khẳng định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và cải thiện đời sống người dân.

"UBND xã sẽ tiếp tục cải cách hành chính, công khai thông tin, quy hoạch và các chính sách liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đồng thời chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền", ông Nguyễn Quý Mạnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quý Mạnh mong muốn các doanh nhân, đặc biệt là những người con Liên Minh đang thành đạt, kinh doanh ở địa phương khác, trở về đầu tư, góp sức xây dựng quê hương. Theo ông, tình cảm với nơi mình sinh ra cần được thể hiện bằng những đóng góp thiết thực như phát triển sản xuất, tạo việc làm, thực hiện nghĩa vụ thuế và chung tay xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa.

Với tinh thần doanh nhân cần mạnh mẽ như “thác lũ” trên mặt trận kinh tế, chính quyền xã Liên Minh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy khát vọng vươn lên, chủ động đầu tư, đổi mới và tạo ra giá trị. Việc biểu dương, khen thưởng doanh nghiệp sẽ gắn với đóng góp thực tế, nhất là thực hiện nghĩa vụ ngân sách và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã tăng 9%, thu nhập bình quân đạt 8,33 triệu đồng/người/tháng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 310,783 tỷ đồng, bằng 95,2% dự toán; riêng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 101,5% dự toán. Cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng góp vào kết quả chung thông qua hoạt động sản xuất, tạo việc làm và thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

Giai đoạn 2026-2030, Liên Minh định hướng phát triển kinh tế dựa trên 5 trụ cột: giao thông và kết nối liên vùng; công nghiệp xanh, sạch, hiện đại; đô thị xanh, thông minh; nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch; thương mại, dịch vụ và logistics. Địa phương mong muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp, liên kết với hợp tác xã và hộ sản xuất, phát triển chuỗi giá trị nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Liên Minh Lê Tiến Phùng tại hội nghị. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Liên Minh Lê Tiến Phùng cho biết Hội sẽ tăng cường kết nối hội viên, thúc đẩy hợp tác kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nhất là trong quảng bá sản phẩm, bán hàng trực tuyến. Hội cũng hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị và khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND xã Liên Minh khen thưởng 9 giám đốc doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2026.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Lãnh đạo xã chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã Liên Minh. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Trưởng Phòng Kinh tế Bùi Lê Huy là một trong những người sát cánh hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư Pháp xã Hoàng Minh Đức biểu dương sự đóng góp của một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị thu hút nhiều nữ doanh nhân.

Đại diện các cơ quan của xã tham dự hội nghị.

Thế hệ tương lai của Liên Minh.