Xã Liên Minh tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND

Kỳ họp chuyên đề của HĐND xã Liên Minh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 2-10. Ảnh: Đào Thắm

Theo tờ trình của UBND xã, 3 phòng chuyên môn hiện có sẽ được tổ chức lại thành 5 phòng gồm: Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ ngân sách cấp thành phố và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công của xã được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư giữa Kỳ họp thứ Hai và Kỳ họp thứ Ba.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra và ý kiến của đại biểu, HĐND xã Liên Minh đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Tiến Toàn đề nghị UBND xã khẩn trương hoàn thiện các quyết định, quy định, phương án và thủ tục thuộc thẩm quyền; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu, từng cơ quan, đơn vị sau tổ chức lại.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Tiến Toàn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đào Thắm

Việc phân bổ, bố trí công chức phải bám sát vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, việc bàn giao nhân sự, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, tài chính, tài sản và điều kiện làm việc phải đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định.

Yêu cầu xuyên suốt là hoạt động của UBND xã và các phòng chuyên môn không bị gián đoạn, không phát sinh khoảng trống trong quản lý, không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc và thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.

Đối với các nội dung về đầu tư công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã tiếp tục tổ chức thực hiện, cập nhật và báo cáo HĐND xã, Thường trực HĐND xã theo đúng thẩm quyền, trình tự và tiến độ; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý.