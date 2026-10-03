Xã Liên Minh thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục từ sân chơi Robotics

Ngày 3-10, xã Liên Minh tổ chức Chung kết Cuộc thi “Đấu trường Robotics Liên Minh” lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Liên Minh - Kiến tạo Công nghệ - Vươn mình tương lai”, nhằm tạo sân chơi khoa học, công nghệ cho học sinh các cấp, đồng thời hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10.

Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quý Mạnh (ngoài cùng bên phải) dự Chung kết Cuộc thi “Đấu trường Robotics Liên Minh” lần thứ I năm 2026 diễn ra ngày 3-10. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Vòng thi diễn ra tại Trường Tiểu học Liên Minh B với sự tham gia của 84 đội đến từ 5 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn, trong đó có 20 đội mầm non. Đội thi sử dụng robot và máy tính bảng để thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn, trải qua 2 lượt chạy và được tính kết quả dựa trên tổng điểm và thời gian thi đấu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết địa phương xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phải gắn với những hoạt động cụ thể, trong đó giáo dục là một nền tảng quan trọng.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh, phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: Đào Thắm

“Đầu tư cho giáo dục và công nghệ là đầu tư cho tương lai của quê hương”, ông Nguyễn Hữu Minh nói.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 3-2-2026 của UBND xã Liên Minh về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã; Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 13-2-2026 của Đảng ủy xã Liên Minh về triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025-2030.

Ông Nguyễn Hữu Minh cho biết, việc đưa Robotics vào trường học giúp học sinh làm quen với công nghệ qua hoạt động thực hành. “Tiếp cận công nghệ sớm, đúng hướng sẽ trang bị cho các con sự tự tin, biến các con trở thành những công dân số chủ động, sáng tạo và bản lĩnh trong tương lai”, ông nhấn mạnh.

Các đội tham dự Chung kết Đấu trường Robotics ngày 3-10. Ảnh: Đào Thắm

Cùng với Chung kết Đấu trường Robotics, chương trình tại Liên Minh còn có hoạt động trải nghiệm không gian thực tế ảo VR360 và ứng dụng tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Xã cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chuyển đổi số năm 2026 và ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị hỗ trợ chuyên môn, tài trợ cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 9 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 54 giải Triển vọng tại ba bảng thi dành cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS.