Xã Liên Minh tạo đà bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Xã Liên Minh định hướng khai thác không gian ven sông Hồng, sông Đáy phát triển kinh tế xã hội. Trong ảnh: Khu sản xuất nông nghiệp kết hợp trải nghiệm du lịch của Hợp tác xã Hà Nội Xanh ngoài bãi sông Hồng. Ảnh: AL

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và chính quyền địa phương, sự đồng thuận, chung sức của người dân đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn xã Liên Minh.

Mới đây, gia đình ông Hoàng Văn Vui ở xóm Chùa, thôn Cổ Ngõa đã tự nguyện hiến đất, góp phần xóa “điểm đen” giao thông tại khúc cua có hình dáng như “thước thợ” trước nhà. Do góc cua vuông, khuất tầm nhìn, khu vực này thường xuyên xảy ra va chạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Sau khi được Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn tuyên truyền, vận động, ông Vui cùng các anh chị em trong gia đình đã thống nhất hiến phần đất hình tam giác, có hai cạnh lần lượt dài 1,2m và 2,2m, không nhận tiền đền bù.

Ngay sau đó, người dân xóm Chùa tiếp tục đóng góp kinh phí, ngày công tháo dỡ tường rào, công trình phụ. Thôn thuê thợ xây dựng lại các công trình, bảo đảm quyền lợi cho gia đình. Từ sự tự nguyện của một hộ dân và sự chung tay của cộng đồng, điểm cua khuất tầm nhìn được xử lý, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Không chỉ góp sức xây dựng hạ tầng, nhiều hộ dân xã Liên Minh còn chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng sản xuất tại địa phương. Tiêu biểu là mô hình nuôi chim bồ câu của ông Trần Văn Phong, hội viên nông dân thôn Vân Thủy.

Mô hình nuôi chim bồ câu của ông Trần Văn Phong, hội viên nông dân thôn Vân Thủy. Ảnh: NM

Khởi đầu với 200 đôi chim giống cách đây 10 năm, nhận thấy vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình, ông đã nhân đàn lên 7.500 đôi hiện nay. Quá trình nuôi, gia đình bán chim thương phẩm và cung cấp con giống.

Theo ông Phong, nhờ áp dụng kỹ thuật ấp trứng bằng máy, mỗi đôi chim bố mẹ có thể sinh sản 14-15 lứa/năm. Chim thương phẩm đạt trọng lượng khoảng 600g/con, giá bán ổn định 90.000 đồng/con. Sản phẩm được tiêu thụ thông qua các đội làm cỗ và tiểu thương tại chợ, chưa khi nào xảy ra tình trạng ứ đọng.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho gia đình, ông Phong còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp con giống và hướng dẫn kỹ thuật cho những hộ có nhu cầu. Đây là một trong những cách làm thiết thực giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất mới, góp phần đa dạng hóa các mô hình kinh tế nông thôn.

Theo Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Liên Minh Bùi Văn Hoa, xây dựng nông thôn mới được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tháng 7-2026, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện.

Đến tháng 8-2026, khi thành phố ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn mới, địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn diện các tiêu chí. Kết quả, trong 10 tiêu chí, xã có 4 tiêu chí đạt; 3 tiêu chí cơ bản đạt; 3 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch; môi trường và cảnh quan nông thôn; tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng.

Kết quả rà soát là cơ sở để Liên Minh xác định rõ những lĩnh vực cần tập trung đầu tư, tháo gỡ khó khăn, xây dựng lộ trình và phân bổ nguồn lực phù hợp, hướng tới hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Diện mạo nông thôn khang trang ở xã Liên Minh. Ảnh: NM

Khơi thông nguồn lực phát triển

Xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng ở hoàn thiện hạ tầng mà phải hướng tới phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xã Liên Minh đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, phát triển kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2029, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã dự kiến bố trí tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng trong cả giai đoạn, phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Nguồn lực được huy động từ ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn xã hội hóa.

Điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển của Liên Minh là khai thác hiệu quả lợi thế địa lý, đặc biệt là không gian ven sông Hồng, sông Đáy, đồng thời kết nối với các trục giao thông và vùng phát triển đô thị của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quý Mạnh, địa phương đang triển khai đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với các trụ cột phát triển gắn với từng khu vực. Trong đó, khu vực ven sông Hồng được định hướng phát triển kinh tế, khai thác lợi thế để phát triển cảng hàng hóa, du lịch, nông nghiệp sinh thái và dịch vụ trải nghiệm. Khu vực trong đê tập trung phát triển công nghiệp, cảng logistics, thương mại và dịch vụ công nghiệp. Trong khi đó, khu vực phía Tây Vành đai 4 được định hướng phát triển đô thị.

Xã Liên Minh đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Mô hình trồng bưởi của nông dân xã Liên Minh. Ảnh: NM

Xã Liên Minh xác định 5 động lực phát triển trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Trước hết là hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối với các địa phương lân cận, phát triển các tuyến đường trục Đông - Tây, đường Tây Thăng Long và giao thông thủy nội địa, trong đó kêu gọi đầu tư cảng hàng hóa, cảng du lịch quy mô khoảng 40ha. Cùng với đó, xã định hướng thu hút đầu tư các cụm công nghiệp thân thiện môi trường với diện tích khoảng 100ha; phát triển đô thị xanh, thông minh trên diện tích khoảng 128ha, kết hợp quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 20ha.

Đối với nông nghiệp, địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ cao, kết hợp sinh thái, du lịch trải nghiệm trên vùng bãi sông Hồng, sông Đáy với quy mô định hướng khoảng 600ha. Hiện một số dự án đang được triển khai như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch trải nghiệm (62ha), U Retreat - Hồn quê Bắc Bộ (5ha), khu sản xuất, nghiên cứu và kinh doanh hoa lan công nghệ cao (35ha). Ngoài ra, xã định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, từng bước hình thành các không gian kinh tế mới, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương.

Đây chính là nền tảng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, bền vững, từng bước hình thành diện mạo nông thôn hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.