Xã Liên Minh: Tăng cường quản lý đất đai, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị

Kiểm toán Nhà nước khu vực IV phát hiện hàng nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại TPHCM tồn đọng kéo dài, trong khi có 2.320 người nộp thuế trên 5 năm chưa được kiểm tra. Nhiều sai sót cũng được chỉ ra trong công tác miễn, giảm thuế và hoàn thuế.