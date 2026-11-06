Xã Liên Minh: Tăng cường quản lý đất đai, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị
Qua rà soát, xã Liên Minh ghi nhận 92 trường hợp vi phạm đất đai, trong đó đã xử lý 28 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 38 trường hợp và tiếp tục xử lý 26 trường hợp. Đáng chú ý, qua hai đợt ra quân giải tỏa trật tự đô thị, xã đã tháo dỡ hàng trăm mái che, bục bệ, biển quảng cáo, giải tỏa các điểm chợ cóc và những vị trí lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-lien-minh-tang-cuong-quan-ly-dat-dai-lap-lai-trat-tu-ky-cuong-do-thi-246261106211700226.htm