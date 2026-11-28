Liên Hương định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại

Tăng giá trị cây trồng lợi thế

Trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp Liên Hương, cây lúa vẫn giữ vai trò quan trọng với diện tích lúa 3 vụ khoảng 1.680 ha, bên cạnh 230 ha thanh long, 144,7 ha rau màu, cây táo và nho với tổng diện tích gần 60 ha đang từng bước khẳng định lợi thế trên vùng đất nắng gió. Đây là những cây trồng được địa phương định hướng phát triển theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Có khoảng 3 năm gắn bó với cây táo, ông Thường Ngọc Tuần, ở xã Liên Hương, nhận thấy loại cây này mang lại hiệu quả kinh tế khá hơn một số cây trồng trước đây, trong khi chi phí đầu tư không quá lớn, giá bán tương đối ổn định. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, ông Tuần đầu tư nhà lưới nhằm hạn chế ruồi vàng đục quả, chú trọng quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Thường Ngọc Tuần cắt tỉa cành vườn táo

Giá táo tương đối ổn định, ít xảy ra tình trạng rớt giá sâu như một số nông sản khác. Người trồng mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhân rộng những cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có hiệu quả kinh tế để tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập. Ông Thường Ngọc Tuần, ở xã Liên Hương

Nho cũng là cây trồng có nhiều tiềm năng phát triển tại Liên Hương, với diện tích nho toàn xã khoảng 40 ha. Trong đó, giống Hồng Nhật được nhiều nhà vườn lựa chọn nhờ quả giòn, vị ngọt và được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt, khả năng điều tiết thời điểm ra hoa, thu hoạch giúp người trồng chủ động bố trí mùa vụ, khai thác tốt hơn lợi thế giá bán ở những thời điểm trái vụ.

Chị Nguyễn Phương Chinh chăm sóc vườn nho phục vụ khách tham quan

Tại vườn nho Lê My, thôn 1 Phước Thể, chị Nguyễn Phương Chinh đang chăm sóc gần 1 ha nho Hồng Nhật. Chị thường xuyên cắt tỉa cành, loại bỏ những chùm nho nhỏ, quả bị nấm hoặc không đạt chất lượng để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái, bảo đảm chất lượng khi thu hoạch. Không dừng lại ở việc bán nho tươi, vườn nho Lê My còn liên kết với 5 hộ trồng nho trong xã, hình thành điểm tham quan vườn nho, kết hợp giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

Ngoài bán trái tươi chủ vườn cũng chế biến các sản phẩm từ nho như rượu nho, mứt nho đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị từ loại trái cây đặc trưng này. Theo chị Chinh, mỗi sào nho có thể đạt năng suất khoảng 1 - 1,5 tấn trong điều kiện chăm sóc thuận lợi. Giá bán tùy thời điểm và chất lượng, dao động khoảng 100.000 - 170.000 đồng/kg. Dù việc xử lý cho cây ra hoa, đậu trái trái vụ đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng giá bán tốt là động lực để nhà vườn duy trì sản xuất.

Giống nho Hồng Nhật tại xã Liên Hương

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Bên cạnh các loại cây trồng đặc trưng, việc thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đang tạo thêm hướng đi mới cho Liên Hương. Mô hình trồng dưa lưới tại Công ty CP Phong điện Thuận Bình, ở thôn Phú Lạc, là một ví dụ về khai thác hiệu quả quỹ đất phụ trợ, kết hợp hoạt động sản xuất năng lượng với phát triển nông nghiệp.

Ít ai nghĩ rằng khu vực từng khô cằn, thưa cây xanh cách đây khoảng 10 năm nay đã có diện mạo khác. Cùng với đầu tư hệ thống giao thông, cây xanh, doanh nghiệp còn tận dụng diện tích đất phụ trợ để xây dựng các nhà lưới trồng dưa lưới. Từ 4 nhà lưới trồng thử nghiệm năm 2023, mô hình đã mở rộng lên 11 nhà lưới, với tổng diện tích khoảng 1,5 ha.

Trồng dưa lưới công nghệ cao tại thôn Phú Lạc

Dưa lưới vỏ xanh, ruột vàng được trồng theo quy trình ứng dụng công nghệ tưới hiện đại. Hệ thống tự động đưa nước và dinh dưỡng trực tiếp đến gốc cây, giúp kiểm soát lượng nước, hạn chế thất thoát và tiết kiệm công lao động. Dưa thu hoạch khi đạt trọng lượng khoảng 2,5 kg mỗi trái và thương lái đến tận vườn thu mua với giá khoảng 35.000 đồng/kg.

Hiện mô hình duy trì khoảng 3 vụ mỗi năm, sản lượng cung ứng ra thị trường hơn 150 tấn dưa lưới. Không chỉ tạo thêm nguồn thu từ diện tích đất phụ trợ, mô hình còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất trên vùng đất khô hạn.

Theo ông Lê Hoàng Hồ, Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Hương, địa phương xác định phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Liên Hương từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy nhu cầu thị trường làm định hướng, khoa học công nghệ làm động lực và người nông dân làm chủ thể. Trong đó, táo, nho, thủy sản và các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao được xác định là những lĩnh vực có lợi thế cần tập trung phát triển.

Canh tác nông nghiệp tại khu vực dự án Năng lượng điện gió

Xã khuyến khích người dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, nhà màng, nhà lưới, công nghệ sinh học và quy trình sản xuất an toàn; đồng thời chú trọng truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP, củng cố kinh tế hợp tác và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ để nâng chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản.

Cùng với đó, địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng, nhất là các tuyến đường kết nối vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho vận chuyển vật tư, thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Trong năm 2026, một số công trình chỉnh trang các tuyến đường trung tâm và kết nối liên vùng sản xuất được triển khai, góp phần chuẩn bị điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Phú Lạc cũ.