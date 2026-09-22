Xã Liên Bão đối thoại với Nhân dân về dự án Khu đô thị sinh thái

Sáng 22/9, UBND xã Liên Bão tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân thôn Hoài Thượng về công tác bồi thường Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí Liên Bão - Hoàn Sơn (nay là Liên Bão - Đại Đồng).

Đồng chí Lưu Đắc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Bão chủ trì hội nghị đối thoại với người dân thôn Hoài Thượng

Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí Liên Bão - Đại Đồng có tổng diện tích thu hồi 84,9 ha thuộc địa bàn 2 xã Liên Bão (80,8 ha) và xã Đại Đồng (4,02 ha) với tổng số 1.172 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Đại Đồng đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt với 185 hộ. Riêng xã Liên Bão, diện tích thu hồi gồm hơn 80,9 ha của 943 hộ dân thuộc các thôn Hoài Thượng, Chè Dọc và quỹ đất do UBND xã quản lý.

UBND xã Liên Bão đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (2 đợt) cho 77,81 ha. Cụ thể, đợt 1 phê duyệt 73,98 ha (kinh phí 345 tỷ đồng) và đợt 2 phê duyệt 3,83 ha (kinh phí hơn 22,4 tỷ đồng). Diện tích còn lại khoảng 4,5 ha gồm đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm và đất nghĩa trang đang được các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, dự kiến hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 9/2026.

Về tiến độ chi trả tiền bồi thường, toàn xã đã thực hiện chi trả cho 755/938 hộ, diện tích bàn giao đạt 51,1/63,4 ha với tổng kinh phí 311 tỷ đồng (đạt khoảng 80,5%). Thôn Chè Dọc đã chi trả được 519 hộ đã bàn giao 35,23 ha, kinh phí đã chi trả 198 tỷ đồng, đạt khoảng 95%. Thôn Hoài Thượng đã chi trả được: 236 hộ bàn giao 15,99 ha, kinh phí đã chi trả 90 tỷ đồng, đạt 60%.

Người dân thôn Hoài Thượng nêu ý kiến, kiến nghị.

Tại buổi đối thoại, Nhân dân thôn Hoài Thượng đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi và thủ tục thu hồi đất. Người dân đề nghị chính quyền làm rõ tính công khai, minh bạch của đồ án quy hoạch xây dựng; tính pháp lý làm căn cứ thu hồi đất và cơ sở tính toán đơn giá bồi thường đối với từng loại đất; quyền lợi đối với phần diện tích đất tăng thêm; cần quan tâm dành quỹ đất phù hợp để xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng, đặc biệt là sân chơi, nhà văn hóa và các công trình phục vụ sinh hoạt chung; mở rộng đường dân sinh; giữ nguyên hiện trạng nghĩa trang nhân dân; kiến nghị bồi thường theo số liệu ghi trên sổ đóng thuế sản phẩm trước đây thay vì hiện trạng thiếu hụt so với sổ đỏ…

Những ý kiến, kiến nghị của người dân thôn Hoài Thượng được lãnh đạo xã Liên Bão, Trung tâm Phát triển quỹ đất Tiên Phong giải đáp cụ thể, theo đúng luật định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Liên Bão ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của bà con thôn Hoài Thượng, đồng thời biểu dương phần lớn Nhân dân đã đồng thuận, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhận tiền giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Liên Bão phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí Liên Bão - Đại Đồng là nhiệm vụ chính trị trọng điểm của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời là điều kiện cần thiết để hoàn thiện các thiết chế hạ tầng hướng tới mục tiêu đưa Liên Bão lên phường trước năm 2028.

Để bảo đảm tiến độ dự án và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư khẩn trương rà soát từng vướng mắc cụ thể của các hộ gia đình; việc nào có thể giải quyết được theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật thì phải triển khai ngay. Đối với các kiến nghị về thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi công cộng, UBND xã cần chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp quy hoạch và đẩy mạnh xã hội hóa để sớm triển khai. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, dân ca quan họ và lễ hội địa phương.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ xã, Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn Hoài Thượng và Tổ tuyên truyền vận động của xã tăng cường sâu sát cơ sở, tích cực vận động Nhân dân; đặc biệt cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phấn đấu sớm hoàn thành công tác chi trả bồi thường và bàn giao 100% mặt bằng cho dự án theo đúng kế hoạch đề ra.