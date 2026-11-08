Xã Lệ Thủy: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 378 đảng viên

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lệ Thủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên - Ảnh: P.V

Trong số các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, có 1 đồng chí 80 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 41 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 43 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 230 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 23 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đảng viên qua nhiều năm công tác, sinh hoạt và trưởng thành. Thông qua hoạt động này, Đảng bộ xã Lệ Thủy tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm trong công tác chăm lo, động viên các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Tại các buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lệ Thủy bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ và uy tín trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.