Xã Lệ Thủy có 319 hộ kinh doanh thành lập mới

Đại diện lãnh đạo xã Lệ Thủy tham gia livestream hỗ trợ các chủ thể sản xuất tiếp cận phương thức kinh doanh sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: H.C

Tính đến nay, trên địa bàn xã có 116 doanh nghiệp và 1.090 hộ kinh doanh đang hoạt động, kinh tế tập thể tiếp tục được duy trì với 51 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác. Các thành phần kinh tế đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Thông qua hoạt động liên kết, các hợp tác xã, tổ hợp tác đã hỗ trợ tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.

Thời gian tới, xã Lệ Thủy tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Qua đó, từng bước huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.