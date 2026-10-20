Xã Lấp Vò: Tập trung quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lấp Vò đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị; Chỉ thị số 03-CT/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (gọi tắt là Chỉ thị 01, 02, 03).

Vừa qua, Đảng ủy, UBND xã Lấp Vò tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo đảm công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và đô thị, bảo vệ môi trường.

Theo đó, thực hiện các nhiệm vụ Chỉ thị 01 trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Việc triển khai thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm góp phần bổ sung, phục hồi nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên, nâng cao ý thức của người dân trong việc khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

UBND xã cũng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, xử lý đã góp phần ngăn chặn, răn đe các hành vi khai thác thủy sản bằng phương pháp mang tính hủy diệt, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị 02 về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị, thời gian qua, UBND xã chủ động chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp kiểm tra, lập lại trật tự công cộng; xử lý tình trạng lấn chiếm không gian giao thông, gây cản trở giao thông. Đồng thời, tiếp tục bảo đảm trật tự công cộng, xử lý các trường hợp cản trở giao thông.

Thực hiện Chỉ thị số 03 trong công tác bảo vệ môi trường, UBND xã đã chủ động theo dõi chặt chẽ chất lượng, thời gian và địa bàn thu gom rác theo hợp đồng; kịp thời phối hợp với các ấp xử lý các điểm phát sinh rác tự phát.

Cùng với đó, nhận thức của người dân có chuyển biến; công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt từng bước đi vào nền nếp; môi trường nông thôn cơ bản ổn định, chưa phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường.

Công tác tuyên truyền đã được thực hiện tại các ấp, 23 buổi với 395 người dân tham gia; các chi hội tổ chức thu gom rác, vệ sinh, phát quang đường giao thông; việc thu gom rác tại các chợ được duy trì hằng ngày…

Đồng chí Trần Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lấp Vò, cho biết: “UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là các hộ trực tiếp khai thác thủy sản, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản và phương án bảo vệ sau khi thả.

Cùng với đó, rà soát các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm cao, nhất là khu vực ven kênh, rạch, đất công, hành lang giao thông, khu vực dân cư phát triển nhanh; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị.

Ngoài ra, xã cũng tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về môi trường; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm; theo dõi chặt chẽ chất lượng, thời gian và địa bàn thu gom rác theo hợp đồng; kịp thời phối hợp với các ấp xử lý các điểm phát sinh rác tự phát…”.