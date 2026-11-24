Tại Ngày hội, các gian hàng ẩm thực thu hút các ngành, các cấp và người dân tham quan, thưởng thức.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lấp Vò, năm nay, Ngày hội tại các ấp diễn ra trang trọng, vui tươi, đầm ấm, thắm tình đoàn kết. Thông qua Ngày hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân có dịp cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; đồng thời, tiếp tục khơi dậy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự chung sức, đồng lòng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương đang tập trung đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng.

Sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân chính là nền tảng để các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống…

Một trong những điểm nhấn là Ngày hội tại ấp Vĩnh Bình A vinh dự có sự tham dự của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lấp Vò.

Ấp Vĩnh Bình A có 955 hộ, với 3.189 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, mua bán, dịch vụ, sản xuất nhỏ lẻ và lao động phổ thông.

Ấp có truyền thống lịch sử gắn với quá trình đấu tranh cách mạng của quê hương Lấp Vò; Nhân dân có truyền thống yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù lao động và tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống…

Ông Nguyễn Phước Thùy (ấp Vĩnh Bình A) chia sẻ: “Ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ, ôn lại truyền thống, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong năm. Sau sáp nhập ấp, nét đẹp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết được duy trì. Mọi người quây quần như trong một gia đình lớn, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng thêm sự gần gũi giữa chính quyền và Nhân dân”.

Đồng chí Lê Thị Thùy Trang, Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A, cho biết, thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Phấn khởi trước những kết quả đạt được thời gian qua của ấp Vĩnh Bình A, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp nói chung và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con Nhân dân xã Lấp Vò nói riêng, cần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng tình làng nghĩa xóm trên nền tảng của niềm tin, sự tôn trọng, chia sẻ và hài hòa lợi ích. Cùng với đó là quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản, di tích lịch sử, văn hóa, các làng nghề truyền thống, nghệ thuật đờn ca tài tử, các lễ hội dân gian, phong tục, tập quán tốt đẹp của vùng sông nước Nam bộ.

Song song đó là quan tâm phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; đa dạng hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, tham gia sáng tạo, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh, giàu bản sắc.

Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; bảo đảm dân chủ đi đôi với kỷ cương, quyền làm chủ gắn với trách nhiệm công dân; phát huy các mô hình hiệu quả, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới thực hiện xu hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện của địa phương…