Xã Lấp Vò: Họp mặt Ngày Chuyển đổi số và Ngày Doanh nhân Việt Nam

Quang cảnh buổi họp mặt.

Thời gian qua, xã Lấp Vò triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy CĐStrên các lĩnh vực, chú trọng cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Xã đã thành lập 23 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 23 ấp; ký kết hợp tác chiến lược với các đơn vị viễn thông: Viettel, Mobifone và VNPT; triển khai mô hình Chợ 4.0, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, địa phương tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các cơ sở khởi nghiệp và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Qua đó, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lấp Vò khen thưởng các đơn vị có thành tích thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu...

Hiện nay, trên địa bàn xã Lấp Vò có 276 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng với 2.143 hộ đăng ký kinh doanh. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương có 36 doanh nghiệp thành lập mới.

Dịp này, UBND xã Lấp Vò khen thưởng các đơn vị có thành tích thực hiện tốt công tác CĐS, cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.