Xã Lấp Vò: Chuẩn bị tốt cho vụ sản xuất đông xuân 2026 - 2027

Nông dân trên địa bàn xã Lấp Vò tập trung thực hiện tốt khâu làm đất chuẩn bị cho việc xuống giống vụ đông xuân.

Theo đó, vụ đông xuân 2026 - 2027, tổng diện tích gieo trồng lúa của xã Lấp Vò hơn 4.910 ha. Trong đó, lúa chất lượng cao chiếm 92% diện tích xuống giống; diện tích áp dụng sạ hàng, sạ thưa chiếm 85%; tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp xác nhận đạt 92% diện tích.

Để đảm bảo sản xuất, đối với cây lúa, các ngành, các cấp trên địa bàn xã chủ động xây dựng lịch thời vụ xuống giống tập trung, đồng loạt, né rầy, căn cứ kết quả theo dõi bẫy đèn, tình hình khí tượng thủy văn và thực tế sản xuất tại từng địa phương, đảm bảo tính thống nhất trong từng khu vực.

Bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý, phù hợp điều kiện đất đai, sinh thái, nguồn nước và diễn biến thời tiết; hạn chế giao thoa trà lúa gây phát sinh dịch hại hoặc xung đột trong sử dụng nguồn nước, hệ thống đê bao.

Đồng thời, khuyến cáo lịch xuống giống vụ đông xuân đợt 1 từ ngày 24-11 đến 1-12, (nhằm 16-10-2026 đến 23-10 âm lịch); đợt 2 từ ngày 24-12 đến 31-12 (nhằm 16-11 đến 23-11 âm lịch).

Giống chủ lực gồm: OM18, Đài Thơm 8, OM5451, Cửu Long 451. Ưu tiên giống ngắn ngày, chất lượng cao, thích ứng phèn, mặn trung bình đến khá, phù hợp từng vùng sinh thái.

Bên cạnh đó, chú trọng sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ; bón phân cân đối, hợp lý, giảm phân bón hóa học; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên các biện pháp sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM/IPHM); áp dụng tưới ướt - khô xen kẽ (AWD), giảm lượng nước tưới và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong theo dõi đồng ruộng, quản lý nước, dinh dưỡng và dịch hại. Bên cạnh đó, trong vụ đông xuân này, xã Lấp Vò liên kết với Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất 100 ha lúa với 2 loại giống OM 18 và Đài thơm 8, tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành (50 ha) và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Hiệp B (50 ha).

Ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành cho biết: “Trong vụ đông xuân, đơn vị xuống giống khoảng 950 ha diện tích lúa.

Trong đó gồm: giống Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451. Để đảm bảo công tác xuống giống đúng lịch thời vụ, né rầy và đem lại một vụ mùa đạt yêu cầu cả về năng suất và giá cả, đơn vị chủ động xả lũ lấy phù sa.

Đồng thời, chủ động bơm rút nước để chuẩn bị xuống giống. Hợp tác xã cũng đã liên kết sản xuất với Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích 50 ha, với giống Đài Thơm 8. Nông dân sẽ được cán bộ kỹ thuật của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tập huấn kỹ thuật sản xuất và theo dõi trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa…”.

Đối với rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, toàn xã có tổng diện tích gieo trồng là 153 ha. Trong đó, xã tập trung phát triển các vùng sản xuất tập trung, đầu tư hạ tầng, áp dụng kỹ thuật canh tác tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ vào chế biến và bảo quản sau thu hoạch, gắn với thị trường tiêu thụ, nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất. Xây dựng mô hình trình diễn về sản xuất rau màu phát thải thấp gắn với liên kết hợp tác xã với doanh nghiệp tiêu thụ.

Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị tăng cường liên kết nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp trong tiêu thụ và chế biến sản phẩm; khuyến khích chuyển đổi các diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu ngắn ngày, dễ tiêu thụ, thích ứng điều kiện thời tiết và biến động thị trường…

Để vụ đông xuân đạt hiệu quả, đồng chí Đặng Văn Nhịn, Phó Chủ tịch UBND xã Lấp Vò, cho biết: “Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển ngành trồng trọt năm 2027; kế hoạch sản xuất cây trồng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm phát triển sản xuất bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Chủ động bảo vệ sản xuất, phòng trừ dịch hại, đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn nông sản, góp phần tăng trưởng ngành trồng trọt. Nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp; phát triển vùng cây ăn trái, rau màu tập trung gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc. Chủ động phòng, chống thiên tai, dịch hại; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra…”.