Nhà Tình thương được bàn giao cho hộ bà Trần Kim Tiền (thứ 4 từ phải sang) ngụ ấp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò.

Cụ thể, các căn nhà Tình thương được cất và bàn giao cho các hộ dân gồm: Bùi Kim Phượng (sinh năm 1977), Huỳnh Thị Kim Loan (sinh năm 1978), Nguyễn Thị Kim Vân (sinh năm 1960), Trần Kim Tiền (sinh năm 1967) cùng ngụ xã Lấp Vò.

Mỗi căn nhà có diện tích từ 32 m2 trở lên, kết cấu cột sắt, vách tôn, mái tôn với tổng kinh phí từ 32 - 45 triệu đồng. Trong đó, Tổ cất nhà tình thương số 2 hỗ trợ 20 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Việc hỗ trợ nhà Tình thương nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn an tâm về nơi ở và tích cực lao động sản xuất, sớm vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026) của Hội Chữ thập đỏ xã Lai Vung.