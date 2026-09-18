Xã Lãnh Ngọc sôi nổi hội thi 'Chung tay xây dựng công dân số'

Đội thi tranh tài tại nội dung “Đường đua chuyển đổi số”. Ảnh: N.HƯNG

Hội thi nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), tập trung tuyên truyền kiến thức, kỹ năng số thiết thực như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Các đội tham gia 3 nội dung chính. Trong đó, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW và những chính sách về chuyển đổi số” gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số và kỹ năng số trong đời sống.

Tại “Đường đua chuyển đổi số”, các đội trải qua 3 phần thi: “Khởi động số - Giới thiệu đội thi”, “Bứt phá số - Tiểu phẩm sân khấu hóa” và “Đường đua số - Thi kiến thức”. Các đội sử dụng video để giới thiệu địa phương, thông điệp chuyển đổi số; xây dựng tiểu phẩm xử lý các tình huống thực tế và thi kiến thức theo hình thức “Rung chuông vàng” với 20 câu hỏi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: N.HƯNG

Trước đó, ban tổ chức triển khai phần thi livestream giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản Lãnh Ngọc. Mỗi đội cử 2 thí sinh tham gia giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương trên trang Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lãnh Ngọc, qua đó thực hành kỹ năng quảng bá và bán hàng trên nền tảng số.

Các nội dung thi được xây dựng theo hướng gắn kiến thức chuyển đổi số với những việc người dân có thể áp dụng hằng ngày, tạo không khí giao lưu giữa các khu dân cư.

Kết thúc hội thi, giải Nhất thuộc về thôn Hòa Bình, giải Nhì thôn Sông Tranh và giải Ba thôn Hòa Đồng.