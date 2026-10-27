Xã Lãnh Ngọc kỷ niệm 65 năm Chiến dịch Vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy (thứ 2, trái sang) tặng hoa chúc mừng địa phương dịp gặp mặt kỷ niệm 65 năm Chiến dịch Vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại dấu mốc lịch sử đầy tự hào của Chiến dịch Vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc.

Thắng lợi của chiến dịch không chỉ tạo vùng đứng chân, vùng hậu cứ, mở rộng địa bàn hoạt động của cách mạng mà còn để lại những bài học quý báu về chiến tranh nhân dân, sức mạnh lòng dân, tinh thần tự lực, tự cường và khả năng nắm bắt thời cơ.

Theo tư liệu lịch sử địa phương, ngày 27/10/1961, Đại đội H21 của Tỉnh đội Quảng Nam (cũ) tổ chức lễ xuất quân tại Khu căn cứ Nước Oa (xã Trà Tân hiện nay). Đêm 27, rạng sáng 28/10, Đại đội H21 tiến về bờ tây sông Tranh, phối hợp với Đội công tác Tiên Lãnh thực hiện chiến dịch.

Đến 19 giờ ngày 29/10/1961, tại bến đò Nà Ráy (khu Vườn Du), 5 chiếc thuyền dưới sự dẫn dắt của người dân địa phương đã đưa bộ đội vượt sông trong điều kiện mưa lớn, nước chảy xiết.

Sau những trận chiến đấu quyết liệt, Tiên Lãnh được giải phóng ngày 31/10/1961 và Tiên Ngọc được giải phóng hoàn toàn ngày 2/11/1961.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc Hoàng Văn Thanh cho biết, phát huy tinh thần Chiến dịch Vượt sông Tranh, Đảng bộ xã xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong, nói đi đôi với làm, gần dân. Đồng thời, trách nhiệm với công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ rừng và môi trường, góp phần xây dựng quê hương Lãnh Ngọc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo xã Lãnh Ngọc trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho ông Nguyễn Xuân Cảnh, là thân nhân người tham gia chiến dịch có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HỒ QUÂN

Dịp này, xã Lãnh Ngọc trao tặng 45 suất quà đến thân nhân người tham gia Chiến dịch Vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc và trao 50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho ông Nguyễn Xuân Cảnh (thôn Sông Tranh), là thân nhân người tham gia chiến dịch có hoàn cảnh khó khăn.