Xã Lãnh Ngọc bàn giao 4 nhà ở cho gia đình chính sách, hộ khó khăn

Mặt trận xã Lãnh Ngọc nghiệm thu và bàn giao 3 nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Ảnh: N.HƯNG

Trong đợt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã nghiệm thu, bàn giao 3 căn nhà cho các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gồm: anh Nguyễn Văn Sơn (thôn Sông Tranh), chị Phạm Thị Nam (thôn Tiên Lãnh) và anh Bùi Xuân Nam (thôn Tiên Hiệp).

Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa nhà ở với các hạng mục như thay mái tôn, lát nền, ốp gạch tường, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Dịp này, đoàn cũng tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho gia đình ông Lê Văn Liễu (thôn Sông Tranh). Công trình được Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3 hỗ trợ 100 triệu đồng kinh phí xây dựng.