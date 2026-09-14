Xà lan lớn nhất mắc kẹt dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh được giải cứu

Theo đó, khoảng 16h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc xà lan lớn ra khỏi vị trí mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Đây là một trong ba xà lan bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh từ ngày 13/9.

Ba xà lan bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh ngày 13/9.

Để giải cứu phương tiện, lực lượng chức năng phải hút nước trong khoang xà lan, khoan, cắt các vật cản, kết hợp cẩu tải trọng lớn để nâng phương tiện nổi lên và thoát khỏi khu vực mố cầu. Sau khi được đưa ra ngoài, xà lan được lai dắt xuống hạ lưu, neo đậu tại vị trí an toàn.

Còn một xà lan lật nghiêng

Theo cơ quan chức năng, công tác xử lý chiếc xà lan còn lại được dự báo khó khăn hơn. Phương tiện này đã lật nghiêng, một phần chìm dưới sông Ô Lâu, trong khi một số thiết bị trên xà lan có khả năng mắc dưới đáy sông.

Dự kiến ngày 15/9, lực lượng cứu hộ sẽ tổ chức lặn xuống sông, kiểm tra, tháo gỡ thiết bị và các vật cản trước khi triển khai phương án trục vớt.

Lãnh đạo tỉnh và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố.

Trước đó, sáng 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường, yêu cầu Công an tỉnh, chính quyền xã Nam Hải Lăng cùng đơn vị trục vớt huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương đưa các xà lan khỏi khu vực cầu, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Phương án cứu hộ được triển khai bằng việc bơm nước khỏi xà lan, sử dụng phao nổi, dây cáp và phương tiện cẩu kéo.

Nước lũ cuốn trôi 3 xà lan

Khoảng trưa 13/9, mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng nhanh, chảy xiết, làm đứt dây neo 3 xà lan của Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Quảng Trị Nguyễn Hoàng đang neo đậu tại khu vực thôn Tây Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Các lực lượng cứu hộ tìm phương án giải cứu xà lan.

Các xà lan bị dòng nước cuốn về hạ lưu, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh, gần Km788+357 quốc lộ 1.

Ngay khi xảy ra sự cố, Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các đơn vị liên quan triển khai phương án ứng cứu.

Lực lượng chức năng thiết lập khu vực cảnh giới, phân luồng giao thông, huy động phương tiện chuyên dụng xử lý các xà lan nhằm hạn chế nguy cơ tác động đến công trình cầu.

Khu vực xảy ra sự cố liên quan đồng thời tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1 và đường thủy nội địa nên công tác cứu hộ phải được triển khai thận trọng. Hiện tàu hỏa qua cầu đường sắt Mỹ Chánh được phép chạy với tốc độ 30 km/h.

Chiếc xà lan lớn đã được giải cứu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung lực lượng xử lý chiếc xà lan còn lại, bảo đảm an toàn công trình và giao thông qua khu vực.