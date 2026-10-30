Xã Lâm Thao tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao Nguyễn Quang Anh phát biểu, tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Anh nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại là diễn đàn dân chủ để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Qua đó, cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá đúng tình hình, kịp thời điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của xã Lâm Thao tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường và đầu tư công được tăng cường; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở tiếp tục được đổi mới theo hướng sát dân, gần dân, hành động quyết liệt và hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi đối thoại.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, hội nghị đã thảo luận xung quanh 44 nhóm ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế của địa phương như: Kế hoạch nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; mở rộng hệ thống nước sạch, lắp đặt điện chiếu sáng và đèn tín hiệu đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường quản lý môi trường nông thôn.

Nhiều hộ dân cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế, tạo động lực cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định sản xuất, chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Đại diện các hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Lãnh đạo xã Lâm Thao giải đáp ý kiến của Nhân dân.

Với trách nhiệm cao trước cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng các cơ quan chuyên môn đã giải trình, làm rõ từng nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền. Lãnh đạo địa phương khẳng định: Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được chỉ đạo giải quyết cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thời gian hoàn thành; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị lên cấp trên xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thao năm 2026 tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần cầu thị và phương thức lãnh đạo sát thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.