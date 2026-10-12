Xã Lâm Thao bàn giao mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Chiều 12/10, Ban Chỉ đạo Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xã Lâm Thao tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di chuyển tài sản và bàn giao đất thực địa dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến qua địa bàn xã Lâm Thao) cho đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp Bắc Ninh số 2 và đơn vị thi công là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư hạ tầng và đô thị Bắc Ninh.

Lãnh đạo UBND xã Lâm Thao ký kết biên bản bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp số 2 và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư hạ tầng và đô thị Bắc Ninh.

Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội có phạm vi thu hồi đất tại tại 2 thôn Quảng Bố và Phú Thọ với tổng diện tích dự kiến thu hồi 54,1ha.

Theo ông Bùi Bá Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thao: Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn tuyến qua địa bàn xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lâm Thao đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm 25 thành viên. Thành lập 4 tổ giúp việc nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, tích cực thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện dự án. Ban chỉ đạo xã nắm bắt chặt chẽ, đầy đủ việc phối hợp thực hiện của người sử dụng đất, các kiến nghị, đề xuất của người sử dụng đất trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng hợp, báo cáo tiến độ định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các đại biểu đối chiếu thực địa bàn giao.

Tính đến ngày 12/10, toàn bộ 5 dự án trọng điểm liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, tại dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội thuộc hai thôn Quảng Bố và Phú Thọ liên quan đến 217 thửa đất ở, công tác giải phóng mặt bằng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Cụ thể: 100% hộ dân có nhà trên đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; trong đó 83 hộ hoàn tất phá dỡ, 12 hộ còn lại đã di dời tài sản và đang tháo dỡ nhà. Đối với 103 thửa đất không có nhà, công trình trên đất, đa số các hộ dân nhất trí phương án giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo xã Lâm Thao và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa khu vực bàn giao mặt bằng.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp Bắc Ninh số 2 cam kết tiếp nhận và quản lý chặt chẽ mặt bằng, phối hợp với nhà đầu tư và địa phương lập biên bản mốc giới cụ thể, giữ gìn hiện trạng, không để xảy ra tái lấn chiếm. Đồng thời đôn đốc nhà đầu tư tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án; tiếp tục đồng hành, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.