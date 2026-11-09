Xã Lâm Tân tập huấn kỹ thuật trồng lúa, hỗ trợ nông dân phát triển sinh kế

Cuối tháng 10/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lâm Tân tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác lúa cho 30 nông dân tại ấp Kiết Bình. Với địa phương có 34% dân số là đồng bào Khmer, việc đưa kiến thức sản xuất đến người dân là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để bà con học hỏi và vận dụng kỹ thuật vào công việc hằng ngày.

Bà con xã Lâm Tân tham gia lớp tập huấn

Nội dung tập huấn bám sát quá trình canh tác lúa, từ bố trí lịch xuống giống phù hợp với điều kiện địa phương, lựa chọn giống chất lượng đến gieo sạ với mật độ hợp lý. Nông dân được hướng dẫn quản lý nước, bón phân cân đối và tìm hiểu vai trò của các dưỡng chất thiết yếu theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Những kiến thức này giúp người học có thêm cơ sở lựa chọn biện pháp chăm sóc phù hợp với thực tế sản xuất.

Bên cạnh đó, bà con được hướng dẫn nhận biết, theo dõi và quản lý các đối tượng gây hại phổ biến như cỏ dại, bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, sâu cuốn lá, sâu đục thân và chuột. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “bốn đúng” cũng được phổ biến, hướng đến bảo đảm an toàn, hiệu quả và hạn chế tác động đến môi trường.

Buổi tập huấn còn dành thời gian để nông dân trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn và được giải đáp những vấn đề liên quan đến chăm sóc cây trồng, quản lý sinh vật gây hại, sử dụng vật tư nông nghiệp. Việc trực tiếp trao đổi, giúp bà con giải toả vướng mắc thực tế, từ đó nội dung học gần với nhu cầu của người dân, tạo điều kiện để bà con chủ động áp dụng vào ruộng lúa của gia đình.

Từ góc độ giáo dục gắn với sinh kế, hoạt động này giúp nông dân bổ sung kiến thức và rèn kỹ năng ngay trong lĩnh vực đang sản xuất. Sử dụng vật tư hợp lý, chăm sóc lúa phù hợp và quản lý tốt sinh vật gây hại là những yếu tố góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Đây cũng là cơ sở để người dân từng bước cải thiện thu nhập từ sản xuất.

Trong công tác giảm nghèo, thành phố Cần Thơ chú trọng lồng ghép đào tạo nghề, giới thiệu việc làm với hỗ trợ phát triển sản xuất. Tập huấn tại ấp Kiết Bình cụ thể hóa hướng tiếp cận đưa kiến thức đến gần người dân, gắn việc học với nhu cầu lao động và điều kiện địa phương. Qua đó, hỗ trợ nông dân nâng cao khả năng tổ chức sản xuất, phát triển sinh kế và hướng tới giảm nghèo bền vững./.