Xã Lâm Sơn: Hướng tới phát triển kinh tế đa ngành

Phát huy lợi thế cửa ngõ kết nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, xã Lâm Sơn định hướng phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, lấy nông nghiệp hàng hóa, năng lượng sạch, thương mại và du lịch làm động lực. Quy hoạch chung xã đến năm 2050 vừa được UBND xã phê duyệt tạo cơ sở để địa phương khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống người dân.

Định hình các vùng sản xuất

Nằm trên trục Quốc lộ 27 kết nối vùng duyên hải với cao nguyên, Lâm Sơn có lợi thế về giao thương, sản xuất nông nghiệp, năng lượng và cảnh quan thiên nhiên. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển được mở rộng đặt ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất, khai thác hiệu quả lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết giữa các ngành kinh tế.

Trình diễn chế biến các món ăn tại Lễ hội Trái cây - Ẩm thực Lâm Sơn năm 2026.

Điểm nhấn của Quy hoạch chung xã Lâm Sơn đến năm 2050 là mô hình “Một trục động lực - Ba vùng phát triển - Ba cụm trung tâm”. Trong đó, Quốc lộ 27 được xác định là trục động lực Đông - Tây, kết nối các vùng sản xuất, khu dân cư và thương mại, dịch vụ. Khu vực phía tây ưu tiên bảo tồn rừng phòng hộ, cảnh quan đèo; khu vực trung tâm phát triển dân cư, dịch vụ; khu vực phía đông và phía bắc tập trung sản xuất nông nghiệp, năng lượng. Cách tổ chức này nhằm phát huy thế mạnh từng địa bàn, tạo sự liên kết giữa sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ.

Với hơn 500ha cây ăn trái hiện có, xã định hướng phát triển 5 tiểu vùng chuyên canh, xây dựng mã số vùng trồng, nhãn hiệu sản phẩm; đồng thời quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi tập trung tại thôn Tân Lập và thu hút đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến nông sản. Đây là hướng đi nhằm khắc phục sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao giá trị nông sản và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Cùng với nông nghiệp, xã xác định phát triển thêm các công trình thủy điện, điện mặt trời, hạ tầng truyền tải và lưu trữ năng lượng là ngành kinh tế quan trọng. Qua đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ phụ trợ, giải quyết việc làm tại chỗ, đồng thời gắn với bảo vệ rừng và nguồn nước.

Ông Đinh Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn cho biết, địa phương xác định phát triển có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải nguồn lực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, xã ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, tổ chức lại các vùng sản xuất, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế. Điều quan trọng là lựa chọn các công trình, dự án khả thi, ưu tiên những dự án tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Triển vọng từ thương mại, du lịch

Xã Lâm Sơn định hướng khai thác lợi thế cảnh quan đèo Ngoạn Mục, hệ thống sông, suối, vườn cây ăn trái và bản sắc văn hóa cộng đồng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch canh nông. Theo quy hoạch, địa phương định hướng phát triển khu du lịch Sa Kai, các điểm nghỉ dưỡng ven suối, du lịch cộng đồng; hình thành các cơ sở thương mại, dịch vụ, homestay, farmstay dọc Quốc lộ 27 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Đáng chú ý, sự kết nối giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch được xem là hướng đi có triển vọng. Những vườn cây ăn trái không chỉ cung cấp nông sản mà còn có thể trở thành điểm tham quan, trải nghiệm thu hoạch, thưởng thức sản phẩm tại vườn. Không gian tổ chức Lễ hội trái cây - ẩm thực Lâm Sơn cũng được đưa vào danh mục dự án ưu tiên, góp phần quảng bá nông sản, văn hóa và điểm đến.

Ông Nguyễn Hữu Hòa - Giám đốc Hợp tác xã Du lịch - Nông nghiệp Lâm Sơn cho rằng, địa phương có lợi thế nằm trên tuyến kết nối vùng duyên hải với cao nguyên, sở hữu cảnh quan đặc trưng và những sản phẩm nông nghiệp có thể khai thác phục vụ du lịch. Tuy nhiên, để thu hút đầu tư và hình thành sản phẩm có sức cạnh tranh, cần xác định rõ không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng kết nối và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các hộ sản xuất. Du lịch canh nông phải gắn với sản phẩm đặc trưng và sự tham gia trực tiếp của người dân. Khi kết nối được sản xuất, trải nghiệm và tiêu thụ nông sản, người dân sẽ có thêm nguồn thu, còn điểm đến tạo được nét riêng.

Xã Lâm Sơn phấn đấu đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế bình quân 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt 80%. Xã đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2028 và nông thôn mới hiện đại năm 2030.

Để hiện thực hóa các định hướng, hạ tầng giao thông được xác định là khâu quan trọng. Quy hoạch đặt mục tiêu nâng cấp Quốc lộ 27 đoạn qua xã lên quy mô 4 làn xe; nâng cấp tuyến đường ĐT.707E và định hướng xây dựng các tuyến ĐT.707C, ĐT.707D. Đồng thời, hình thành trung tâm hành chính - chính trị tại thôn Tân Bình, hai cụm dân cư tập trung tại thôn Lâm Phú và Trà Giang; đầu tư hệ thống cấp nước, thủy lợi và các công trình phục vụ dân sinh.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai với 68 chương trình, dự án ưu tiên theo từng nhóm lĩnh vực. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương tập trung phát triển hạ tầng thiết yếu, ưu tiên công trình phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và những dự án tạo việc làm tại chỗ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến giai đoạn này khoảng 1.114 tỷ đồng, huy động từ ngân sách các cấp, doanh nghiệp và những nguồn vốn hợp pháp khác.

Từ lợi thế nông nghiệp, năng lượng đến vị trí kết nối liên vùng, Lâm Sơn đang xác lập hướng phát triển kinh tế đa dạng hơn. Khi các vùng sản xuất được tổ chức bài bản, hạ tầng được kết nối và những ngành kinh tế bổ trợ cho nhau, quy hoạch sẽ mở thêm cơ hội thu hút đầu tư, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.