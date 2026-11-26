Nông dân xã Lai Vung tập trung sản xuất quýt hồng cho vụ Tết Nguyên đán 2027.

Theo kế hoạch toàn xã xuống giống lúa vụ đông xuân 2026 - 2027 là 1.293 ha; còn lại là rau màu và cây lâu năm. Để đảm bảo sản xuất, địa phương khuyến cáo nông dân xuống giống lúa tập trung vào 2 đợt chính: Đợt 1, từ ngày 24-11 đến ngày 1-12; đợt 2, từ ngày 24-12 đến 31-12.

Các loại giống khuyến cáo gieo trồng gồm: Giống chủ lực: OM18, OM380, OM6976, OM4900, IR50404, ML202…; giống bổ sung: CL 555, OM576, Đài Thơm 8, OM4218...

Ông Nguyễn Hữu Lợi, ngụ ấp An Phong, xã Lai Vung, cho biết: “Vụ lúa đông xuân này, gia đình gieo sạ theo đúng khung lịch thời vụ của chính quyền khuyến cáo. Tôi sẽ thăm đồng thường xuyên và theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời có biện pháp ứng phó, bảo đảm cho ruộng lúa đạt năng suất cao. Bà con ai cũng hy vọng vụ lúa này sẽ được mùa, được giá”.

Là một trong những nhà vườn trồng quýt hồng lâu năm, bà Nguyễn Thị Hồng ngụ xã Lai Vung cho biết: “Gia đình tôi trồng khoảng 5.000 m2 quýt hồng đang cho trái. Chúng tôi đang tập trung chăm sóc vườn để đảm bảo trái quýt ngon, đẹp phục vụ thị trường tết. Nếu thời tiết thuận lợi như thế này đến tết thì năng suất quýt có thể đạt khoảng 8-10 tấn”.

Để đảm bảo triển khai kế hoạch xuống giống đúng theo lịch thời vụ, đạt thắng lợi, UBND xã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn (Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công) phối hợp với các ấp khuyến khích nông dân áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Quyết định số 4043/QĐ-TTTV-TBVTV ngày 10-11-2025 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; “1 phải 5 giảm”, SRP và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt phù hợp.

Trong đó, chú trọng sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ; bón phân cân đối, hợp lý, giảm phân bón hóa học; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên các biện pháp sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM/IPHM); áp dụng tưới ướt - khô xen kẽ (AWD), giảm lượng nước tưới và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Đồng thời, tăng cường cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển đổi số trong theo dõi đồng ruộng, quản lý nước, dinh dưỡng và dịch hại; tổ chức sản xuất đồng bộ theo vùng, cánh đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư đầu vào, giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng lúa gạo.

Đối với rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, UBND xã Lai Vung khuyến cáo nông dân phát triển các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích đầu tư hạ tầng, áp dụng kỹ thuật canh tác tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ vào chế biến và bảo quản sau thu hoạch, gắn với thị trường tiêu thụ, nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất.

Địa phương khuyến khích chuyển đổi các diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu ngắn ngày, dễ tiêu thụ, thích ứng điều kiện thời tiết và biến động thị trường...

Đối với cây ăn trái, cây lâu năm, xã tập trung hướng dẫn tổ chức sản xuất theo vùng phù hợp điều kiện sinh thái, nguồn nước và nhu cầu thị trường; hạn chế phát triển tự phát, chạy theo giá cả; lựa chọn, sử dụng giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng thời, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, giảm chi phí vật tư đầu vào, tăng hiệu quả và chất lượng sản phẩm; khuyến khích sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, bón phân cân đối, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp; từng bước thực hiện quy trình VietGAP, GlobalGAP hoặc tương đương khi đủ điều kiện…

Đồng chí Nguyễn Văn Minh Chây, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vung, cho biết: “Trong vụ đông xuân 2026 - 2027, mục tiêu của địa phương là tổ chức thực hiện các chỉ tiêu sản xuất cây trồng được giao; bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước, khả năng tiêu thụ và định hướng phát triển sản xuất của địa phương; chủ động bảo vệ sản xuất, phòng trừ dịch hại, bảo đảm năng suất, chất lượng và an toàn nông sản, góp phần tăng trưởng ngành Trồng trọt.

Đồng thời, nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp; phát triển vùng cây ăn trái, rau màu tập trung gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch hại…”.