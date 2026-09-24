Xã Lai Vung: Niềm tin, khát vọng mới trên xã An toàn khu

Về thăm xã Lai Vung hôm nay, chúng tôi nhận thấy cuộc sống của Nhân dân nơi đây thực sự “thay da đổi thịt”. Toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn xã được trải nhựa phẳng lì; đường nông thôn thông thoáng, sạch sẽ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động nhộn nhịp…

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận Lai Vung là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ diễn ra trong niềm hân hoan của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn xã.

Cùng nhìn lại lịch sử, xã Lai Vung là địa bàn có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của huyện Lai Vung. Trong tiến trình khai phá và phát triển vùng đất Nam bộ, nơi đây sớm hình thành các khu dân cư ven sông, ven rạch với hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

Về vị trí địa lý, Lai Vung nằm ở khu vực phía Nam của tỉnh Đồng Tháp, tiếp giáp với nhiều địa bàn quan trọng của vùng hạ lưu sông Hậu. Địa hình tương đối bằng phẳng, được bao bọc bởi hệ thống sông ngòi, kinh, rạch dày đặc; trong đó, có nhiều tuyến giao thông thủy quan trọng nối liền với các địa phương trong tỉnh và khu vực lân cận. Điều kiện tự nhiên này hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, thuận lợi cho việc cơ động lực lượng, liên lạc và tổ chức hoạt động cách mạng trong các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.

Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trên địa bàn có 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 61 liệt sĩ, 3 Huân chương Kháng chiến, 12 Huy chương về thành tích kháng chiến…

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đời sống Nhân dân Lai Vung cũng như nhiều địa phương khác ở Nam bộ gặp nhiều khó khăn dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của phong trào yêu nước trong cả nước, tư tưởng cách mạng vô sản sớm được truyền bá vào địa bàn thông qua hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và các tổ chức tiền thân của Đảng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Lai Vung giữ vị trí quan trọng trong hệ thống căn cứ và địa bàn hoạt động của phong trào cách mạng tỉnh Sa Đéc trước đây và tỉnh Đồng Tháp sau này. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều vườn cây rậm rạp, hệ thống kinh, rạch chằng chịt cùng cơ sở quần chúng cách mạng rộng khắp, địa phương trở thành nơi đứng chân, hoạt động, xây dựng lực lượng của nhiều cán bộ, đảng viên và các đơn vị vũ trang cách mạng.

Từ phong trào đấu tranh chính trị đến đấu tranh vũ trang, từ xây dựng cơ sở quần chúng đến tham gia phục vụ chiến đấu, quân và dân Lai Vung có nhiều đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến ở địa phương và khu vực. Đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành và phát huy vai trò của địa phương như một địa bàn cách mạng tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Ông Trần Công Khanh (xã Lai Vung) chia sẻ: “Đảng, Nhà nước công nhận Lai Vung là xã An toàn khu, đây là sự tri ân xứng đáng, kịp thời, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để phát triển kinh tế, xã hội”.

Nhìn về tương lai, đồng chí Nguyễn Văn Hon, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Vung, cho biết, thời gian tới, Đảng bộ xã Lai Vung tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí, đất đai, lao động và hạ tầng; chủ động thu hút các dự án: có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề; nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó là tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiếp cận công nghệ mới, phương thức sản xuất mới và thị trường mới. Bên cạnh đó là phát triển khu công nghiệp mới, mở rộng dịch vụ logistics phát huy hành lang kinh tế dọc sông Hậu, theo định hướng chung của tỉnh; phát triển làng nghề tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập; giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của xã An toàn khu…