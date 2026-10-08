Xã Lai Vung: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo và Ngày chuyển đổi số Quốc gia

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo Quốc gia và Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 trên địa bàn xã Lai Vung.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức triển khai các hoạt động: Mô hình Gia đình số, tuyến đường số; kinh tế số. Cùng với đó, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 và phong trào “Bình dân học vụ số” bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, băng rôn, pano, áp phích và các hình thức cổ động trực quan khác.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, lợi ích của chuyển đổi số; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt; kỹ năng khai thác, sử dụng các tiện ích số và bảo vệ thông tin cá nhân, bảo đảm an toàn trên không gian mạng…

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Hữu Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vung cho rằng, lễ phát động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số; khuyến khích việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống, góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã…