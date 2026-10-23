Xã Lai Vung, Lấp Vò: Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tại xã Lai Vung, các đại biểu cùng thực hiện thả cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu tiến hành thả 150 kg cá tra, hàng ngàn giống cá ét và cá cóc xuống sông Hậu, góp phần bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong môi trường tự nhiên.

Dịp này, UBND xã còn tổ chức phát 500 tờ bướm tuyên truyền về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Còn tại xã Lấp Vò, cũng trong sáng 23-10, tại bến sông chùa Linh Thứu, ấp Bình Thạnh 2, UBND xã Lấp Vò tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2026.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Lấp Vò thả cá về thiên nhiên.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham gia thả cá giống xuống sông, góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản tự nhiên, duy trì đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái thủy sinh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tại buổi lễ, UBND xã Lấp Vò tổ chức thả 600 kg cá giống, gồm: Cá tra, cá rô, cá chép và cá cóc xuống môi trường tự nhiên.