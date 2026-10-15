Xã Lai Vung: Chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Xã Lai Vung hưởng ứng tốt Ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”.

Theo đó, cùng với việc duy trì ổn định các nền tảng số dùng chung của chính quyền, 100% cán bộ, công chức xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và chữ ký số trong xử lý công việc.

Địa phương đặc biệt chú trọng đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng VNeID và nhiều nền tảng số thiết yếu khác.

Thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn xã Lai Vung phối hợp với các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số phù hợp với nhu cầu hằng ngày.

Từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đến khai thác internet để tìm hiểu kỹ thuật canh tác nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất… đều được hướng dẫn bằng những cách đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành.

Ông Trần Văn Hiếu ngụ xã Lai Vung, chia sẻ: “Nhờ được các ngành hỗ trợ số hóa thông tin, gia đình tôi hiểu hơn về việc quản lý dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm. Chúng tôi cũng được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số để tìm kiếm thông tin thị trường. Đây là những kiến thức rất hữu ích, giúp người dân từng bước thay đổi cách làm, tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại hơn…”.

Xã Lai Vung cũng đã thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp tục vận hành ổn định; quy trình giải quyết được công khai, minh bạch.

Trong đó, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí đi lại.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 14.563 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình 6.571 hồ sơ, hồ sơ trực tuyến một phần 7.992 hồ sơ; đã giải quyết 14.472 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 13.213 hồ sơ đúng hạn và trước hạn, đạt 91,3%...

Về số hóa hồ sơ, có 14.563/14.563 hồ sơ được số hóa thành phần hồ sơ, đạt 100%; 14.472/14.563 hồ sơ được số hóa kết quả giải quyết, đạt 99,3%. Việc khai thác, đối soát và xác thực thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Công an xã tiến hành làm sạch, cập nhật dữ liệu dân cư. Đồng thời, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID phục vụ xác thực định danh trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Hạ tầng số và nguồn lực, xã đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin tại các phòng chuyên môn và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; hệ thống mạng internet được duy trì, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên theo dõi công tác chuyển đổi số; cán bộ, công chức thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kỹ năng số…

Anh Lê Ngọc Thạch, Trưởng ấp An Phong, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng ấp An Phong, chia sẻ: “Thời gian tới, Tổ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng số để trở thành những tuyên truyền viên nhiệt tình, thành thạo hỗ trợ người dân trong ấp. Đồng thời, tích cực phối hợp hỗ trợ người dân thao tác nộp hồ sơ dịch vụ công, sử dụng các tiện ích trên VNeID và mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường tuyên truyền giúp người dân cảnh giác, nhận biết các hình thức lừa đảo trên không gian mạng; kiên trì đồng hành cùng người dân để từng bước hình thành kỹ năng, biến công nghệ số thành thói quen không thể thiếu trong đời sống hằng ngày…”.

Đồng chí Trần Hữu Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vung, cho biết: “Địa phương sẽ đẩy mạnh triển khai các chỉ tiêu của Đề án 06 và đẩy mạnh số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến.

Cùng với đó, đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường kiểm tra an toàn thông tin mạng tại cơ quan; đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin mạng…”.