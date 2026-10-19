Xã La Ngà khánh thành công trình đường, cầu dân sinh tại tổ 10, ấp Mít Nài

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; Đại đức Thích Thiện Huy, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai, Chủ tịch Quỹ Từ thiện Phước Việt Bảo Tịnh, trụ trì chùa Bảo Tịnh (phường Tân Triều); cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã La Ngà, các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân và đông đảo nhân dân địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng cắt băng khánh thành đường, cầu dân sinh tổ 10, ấp Mít Nài, xã La Ngà. Ảnh: ĐVCC

Công trình giao thông dân sinh tại tổ 10, ấp Mít Nài, xã La Ngà được xây dựng với các hạng mục, gồm: cầu dân sinh có chiều dài 22m, chiều rộng 4m và đường dẫn lên cầu bằng bê tông có chiều dài hơn 100m. Tổng kinh phí đầu tư của công trình hơn 650 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã La Ngà Trần Hữu Hạnh cho biết: Ấp Mít Nài là vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế nhưng có địa hình tương đối chia cắt. Nhiều năm qua, việc đi lại, giao thương hàng hóa, nông sản của bà con gặp rất nhiều trở ngại; đặc biệt vào mùa mưa, con đường đến trường của các em học sinh tại tổ 10 luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn và mất an toàn.

Thấu hiểu và sẻ chia trước những vất vả của nhân dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng cấp ủy, chính quyền xã La Ngà đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa. Với sự đồng lòng của Ban Quản lý ấp Mít Nài và đặc biệt là sự chung tay, tài trợ từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai, các mạnh thường quân cùng nhân dân, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ.

Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã gửi lời tri ân sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân đồng hành.

Đến chung vui cùng người dân địa phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng chúc mừng bà con và các em học sinh tổ 10; đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã La Ngà cần có kế hoạch quản lý, bảo trì hiệu quả để công trình luôn bền đẹp, phát huy tối đa công năng, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của các đơn vị tài trợ.

Theo đồng chí Dương Minh Dũng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai và các mạnh thường quân để triển khai thêm nhiều công trình giao thông, cầu dân sinh và nhà đại đoàn kết. Qua đó, chung tay hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững.