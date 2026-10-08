Xã La Dạ kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố do mưa lũ

Theo đó, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên đèo Đa Mi, đoạn Quốc lộ 55 qua địa bàn xã La Dạ, với tổng chiều dài khoảng 120 m.

Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên đèo Đa Mi, đoạn Quốc lộ 55 qua địa bàn xã La Dạ

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã La Dạ đã huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ khẩn trương khắc phục.

Đến trưa 8/10, các điểm sạt lở cơ bản được xử lý, bảo đảm giao thông qua đèo.

Hiện giao thông đã cơ bản thông suốt

Theo UBND xã La Dạ, mưa lớn những ngày qua cũng gây sạt lở đất đồi cao, làm nứt tường một nhà tạm và hư hỏng 2 bồn chứa nước của người dân.

Ngập úng làm hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị phục vụ sinh hoạt và sản xuất như máy giặt, tủ lạnh, xe máy, máy nổ tưới nước, máy xăng, mô tơ điện và bình tích điện năng lượng mặt trời. Một bờ ao đang nuôi cá cũng bị vỡ. Tổng giá trị tài sản của người dân bị thiệt hại ước khoảng 275 triệu đồng.

Các lực lượng thuộc xã La Dạ kịp thời xử lý, khắc phục các sự cố sạt lở trong đêm

Về giao thông, sạt lở đất đồi cao xảy ra tại nhiều vị trí, với tổng khối lượng đất sạt lở ước khoảng 500m³. Ngoài ra, 5 vị trí bị xói mòn chân, nền đường bê tông xi măng với tổng chiều dài 111 m...

Trước tình hình mưa lũ, UBND xã La Dạ chỉ đạo các lực lượng triển khai phương châm “4 tại chỗ”, khắc phục hậu quả, cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm và tổ chức trực ban 24/24 giờ.

Địa phương đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân ổn định đời sống, chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới.