Xã La Bằng gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã đã thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng thẳng thắn trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, môi trường kinh doanh, chuyển đổi số và chính sách hỗ trợ.

Lãnh đạo xã La Bằng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo xã khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển.

Được biết, xã La Bằng hiện có 53 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã và trên 400 hộ kinh doanh. Du lịch trên địa bàn tiếp tục khởi sắc với trên 355.000 lượt khách, tăng khoảng 182% so với cùng kỳ năm 2025.

UBND xã La Bằng biểu dương 9 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND xã La Bằng đã biểu dương 9 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.