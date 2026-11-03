Xã Krông Nô đưa dịch vụ hành chính công đến tận thôn, bon

Người dân xã Krông Nô được hướng dẫn làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô

Chính quyền về gần với dân

Mỗi tháng một lần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô lại mang theo máy móc, thiết bị, hồ sơ xuống các thôn, buôn, bon để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Thay vì phải đến trụ sở, người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục ngay tại địa bàn sinh sống.

Mới đây, dù là ngày chủ nhật, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô vẫn có mặt tại hội trường thôn Exa Nô để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân. Chỉ trong một ngày, tổ công tác đã tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ hơn 220 hồ sơ lưu động.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô phục vụ lưu động tại hội trường thôn Exa Nô

Bà Trần Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, mô hình được địa phương triển khai từ tháng 8/2026. Qua những đợt thực hiện đầu tiên, cách làm này nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

“Điều chúng tôi mong muốn là giúp người dân, nhất là những trường hợp ở xa trung tâm, không có điều kiện đi lại thuận lợi, được tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú”, bà Phượng chia sẻ.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô, đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế khác.

Đặc biệt, mô hình hướng đến người dân sinh sống tại khu vực xa trung tâm, gặp khó khăn trong đi lại, hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh hoặc giao tiếp bằng tiếng phổ thông.

Cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ, tại các buổi phục vụ lưu động, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng VNeID, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được lồng ghép, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Bà Ngân Thị Xuyến, Phó trưởng thôn Exa Nô cho biết, thôn có hơn 300 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao... Do điều kiện đi lại và một số rào cản về ngôn ngữ, kỹ năng công nghệ, nhiều người còn e ngại khi đến cơ quan nhà nước làm thủ tục.

Trước đây, mỗi khi cần giải quyết giấy tờ, bà con phải sắp xếp thời gian, phương tiện để đến trụ sở xã. Với người lớn tuổi hoặc những hộ ở xa, việc đi lại không phải lúc nào cũng thuận tiện. Chúng tôi mong muốn địa phương cần tổ chức nhiều đợt về tận thôn hướng dẫn, giải quyết hồ sơ cho bà con. Bà Ngân Thị Xuyến, Phó trưởng thôn Exa Nô

Thay đổi tư duy phục vụ

Xã Krông Nô có diện tích tự nhiên 159,82 km². Toàn xã có 10 thôn, buôn, bon, với 22 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,4% dân số.

Địa bàn rộng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở xã Krông Nô

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc cũng như yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp ở cấp xã ngày càng tăng.

Trong khi đó, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Thực tế này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở, không chỉ giải quyết công việc tại trụ sở mà còn phải chủ động tìm đến người dân, nhất là những nhóm gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ hành chính.

Thay vì phải di chuyển hàng chục cây số đến trụ sở xã, người dân có thể tranh thủ thời gian đến điểm phục vụ gần nhà

Với mô hình lưu động, các điểm tiếp nhận được bố trí tại hội trường thôn, bon hoặc địa điểm thuận tiện cho người dân. Thay vì phải di chuyển hàng chục cây số đến trụ sở xã, người dân có thể tranh thủ thời gian đến điểm phục vụ gần nhà để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô, qua khảo sát, lấy ý kiến trực tiếp đối với người dân được hỗ trợ trong các đợt phục vụ lưu động, 100% người tham gia đánh giá hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ và sự hướng dẫn của cán bộ.

Hiệu quả cải cách hành chính còn được thể hiện qua kết quả giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Tính đến ngày 20/10, đơn vị đã tiếp nhận gần 3.200 hồ sơ, trong đó 99% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, chỉ có 9 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp. Đáng chú ý, 99,1% hồ sơ được giải quyết trước hạn và số hóa.

Những kết quả này cho thấy, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức phục vụ cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở cơ sở. Công nghệ giúp quy trình giải quyết thủ tục nhanh hơn, trong khi hoạt động lưu động hỗ trợ người dân vượt qua những rào cản về khoảng cách, kỹ năng và điều kiện tiếp cận.

Xã Krông Nô sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Lãnh đạo UBND xã Krông Nô xác định, mô hình hành chính công lưu động là một trong những giải pháp cụ thể nhằm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình phục vụ hành chính công lưu động; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.