Xã Krông Nô đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (đứng hàng đầu, bên phải) thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô

Không còn bị giới hạn bởi địa bàn cư trú

Phát sinh nhu cầu giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai, bà Trần Thị Lâm (xã Nam Đà) đã lựa chọn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô để thực hiện hồ sơ. Tại đây, bà được cán bộ tiếp đón niềm nở, hướng dẫn tận tình, chu đáo và hỗ trợ hoàn tất hồ sơ nhanh chóng.

Bà Lâm phấn khởi cho biết: “Người dân chúng tôi rất vui vì hiện nay có nhiều lựa chọn khi thực hiện TTHC. Hồ sơ được tiếp nhận dễ dàng, thuận lợi, kết quả giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt, chúng tôi có thể đăng ký nhận kết quả tại nhà nên đỡ phải đi lại nhiều lần”.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô

Cũng lựa chọn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô để giải quyết thủ tục, bà Bùi Thị Châu (xã Krông Nô) đến đề nghị cấp bản sao giấy khai sinh cho con. Trước đó, giấy khai sinh đã được đăng ký tại tỉnh Nghệ An nhưng không may bị thất lạc.

“Trước đây phải về quê hoặc nhờ người thân làm giúp nên tôi lần lữa chưa đi làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh cho con. Nay tôi có thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để hoàn tất thủ tục, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức”, bà Châu chia sẻ.

Từ những câu chuyện thực tế như của bà Lâm và bà Châu có thể thấy, việc triển khai giải quyết TTHC theo nguyên tắc phi địa giới hành chính đang mang lại những lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân.

Theo đó, đối với những thủ tục thuộc danh mục được tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc phi địa giới, người dân không còn phải phụ thuộc vào địa bàn cư trú hay nơi đăng ký ban đầu mà có thể lựa chọn cơ quan tiếp nhận thuận tiện nhất. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được luân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định.

Bà Trần Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC, Nghị định số 121/2025/NĐ-CP đã quy định việc thực hiện nguyên tắc phi địa giới hành chính trong giải quyết TTHC.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô hướng dẫn, số hóa hồ sơ giúp công dân

Thời gian đầu triển khai, cán bộ, công chức tại trung tâm cũng gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ trong quá trình tiếp nhận, chuyển tiếp và theo dõi hồ sơ phát sinh từ địa bàn khác. Đến nay, các khâu tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả từng bước đi vào nền nếp, được thực hiện theo quy trình công khai, minh bạch trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Trong đó, đất đai và tư pháp - hộ tịch là những lĩnh vực có nhiều hồ sơ phát sinh theo nguyên tắc phi địa giới hành chính. Trước đây, người dân thường phải trở về nơi cư trú hoặc địa phương đã đăng ký hộ tịch để thực hiện thủ tục. Điều này gây không ít bất tiện, nhất là đối với những người đi làm ăn xa hoặc sinh sống, làm việc gần trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương khác.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phục vụ

Không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, việc triển khai TTHC phi địa giới hành chính còn góp phần đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Từ phương thức quản lý hành chính vốn gắn chặt với địa bàn cư trú, các cơ quan, đơn vị đang từng bước chuyển sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô đang từng bước chuyển sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Ở góc độ quản lý nhà nước, việc mở rộng phạm vi tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường kết nối, liên thông giữa các cơ quan và công khai tiến độ giải quyết.

Thông qua việc tiếp nhận, luân chuyển và theo dõi hồ sơ trên hệ thống thông tin, quá trình giải quyết được kiểm soát chặt chẽ hơn, góp phần hạn chế tình trạng xử lý khép kín trong phạm vi từng địa phương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn nhất định. Khi phạm vi tiếp nhận hồ sơ được mở rộng, khối lượng công việc tại một số trung tâm phục vụ hành chính công có thể gia tăng, trong khi nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất chưa được bổ sung tương ứng.

Thực tiễn này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ thay đổi tư duy từ quản lý theo địa bàn sang phục vụ không phụ thuộc địa giới, mà còn phải chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Đặc biệt, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ từ địa phương khác yêu cầu cán bộ phải nắm vững quy trình, quy định pháp luật, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng hạn, tránh tình trạng chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để cơ chế giải quyết TTHC phi địa giới hành chính thực sự phát huy hiệu quả. Bà Trần Thị Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô

Theo bà Trần Thị Phượng, để cơ chế giải quyết TTHC phi địa giới hành chính thực sự phát huy hiệu quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Krông Nô sẽ tiếp tục duy trì quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ thông suốt; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết. Qua đó, hướng đến mục tiêu bảo đảm mọi hồ sơ của người dân được tiếp nhận thuận lợi, giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn, không phát sinh thêm thủ tục và chi phí không cần thiết.