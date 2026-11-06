Xã Krông Bông (Đắk Lắk) hủy nổ an toàn quả bom nặng 250kg

Giữa tháng 10, sau các đợt mưa lớn kéo dài, làm xói lở đất, cát, một số người dân xã Krông Bông tình cờ phát hiện có một vật thể nghi là bom nhô ra từ lòng đất. Tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Krông Bông đã cử lực lượng xuống địa bàn khảo sát, khoanh vùng nguy hiểm, bảo vệ hiện trường và báo cáo về Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 6-11, sau khi di chuyển đến nơi quy định, lực lượng chức năng đã tiến hành hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Cán bộ Ban Công binh kiểm tra tình trạng quả bom.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom đến nơi xử lý.

Việc chuẩn bị, kích nổ quả bom được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quả bom được lực lượng chức năng kích nổ thành công.

Chiều cùng ngày, Ban Công binh cũng phối hợp với lực lượng chức năng xã Cư Pui tổ chức tiêu hủy một quả đạn Rocket 5-Inch vừa được phát hiện, thu gom trên địa bàn. Việc bộ đội kịp thời xử lý các loại bom, đạn góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện bom, mìn, vật liệu nổ hoặc các vật thể nghi là bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh tuyệt đối không chạm vào, không tự ý di chuyển hay tác động; cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự gần nhất để được kiểm tra, xử lý kịp thời.