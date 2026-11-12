Xã Kim Tân tuyên truyền, vận động người dân bàn giao đất phục vụ dự án

Lãnh đạo xã Kim Tân triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất.

Dự án đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (cũ) giai đoạn 1 có chiều dài gần 5,3km, tổng mức đầu tư gần 248 tỷ đồng. Diện tích đất phải thu hồi để phục vụ dự án là trên 15,6ha.

Thời gian qua, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xã Kim Tân đã tổ chức tuyên truyền, vận động đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các hộ bị thu hồi đất, qua đó nhận được sự đồng thuận cao từ phía các hộ.

Đến nay đã có 291/295 hộ bị ảnh hưởng nhận tiền bồi thường, bàn giao đất để thực hiện dự án.

Còn 4 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền, không bàn giao đất dù đã được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể vận động, tuyên truyền nhiều lần.

Bốn hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất gồm: hộ ông Nguyễn Ngọc Bình, thôn 1 Thành Thọ; hộ ông Bùi Ngọc Giao, thôn 4; hộ ông Vũ Ngọc Quang, thôn 2 và hộ ông Hoàng Văn Hải, thôn 3, Thành Kim, với tổng diện tích đất phải thu hồi trên 1.200m2.

Hộ bị cưỡng chế thu hồi đất phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Để đảm bảo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, xã Kim Tân đã xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ trên. Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ được thực hiện vào sáng 13/11/2026.

Lãnh đạo xã Kim Tân vận động các hộ thuộc diện bị cưỡng chế thu hồi đất.

Tại hội nghị, các hộ thuộc diện bị cưỡng chế thu hồi đất đã được thông qua phương án cưỡng chế, được thông tin đầy đủ về quy trình giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cấp ủy tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích nên ngay tại hội nghị, hộ ông Bùi Ngọc Giao và hộ ông Hoàng Văn Hải thống nhất ký biên bản bàn giao đất cho địa phương để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Căn cứ kết quả tại hội nghị, xã Kim Tân sẽ thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ còn lại vào sáng 13/11.