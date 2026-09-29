Xã Kim Sơn: Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở Đường bờ Tây sông Rạch Gầm

UBND xã Kim Sơn cho biết, địa phương đang khẩn trương thi công khắc phục một điểm sạt lở trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị cấp trên sớm bố trí kinh phí cho các điểm còn lại trên địa bàn.

Điểm sạt lở Đường bờ Tây sông Rạch Gầm chia cắt tuyến đường.

Theo ghi nhận tuyến đường bờ Tây sông Rạch Gầm (ấp Mỹ) xảy ra điểm sạt lở khoảng 2 tháng qua, đến nay tiếp tục sạt lở rộng ra. Điểm sạt lở này từ hộ ông Nguyễn Văn Xệ đến hộ ông Nguyễn Văn Bình (ấp Mỹ), dài khoảng 50 m, ăn sâu vào đất liền 0,7 m, ảnh hưởng đến hơn 123 hộ dân.

Bà Lê Thị Hường, ngụ ấp Mỹ cho biết: "Mới đây, có 2 người đi xe máy từ hai đầu đoạn sạt lở bị té, có xe máy rơi xuống sông". Còn ông Nguyễn Văn Bình, người dân ấp Mỹ cũng chia sẻ: "Đoạn sạt lở làm bà con đi lại khó khăn, nhất là học sinh. Đây lại là tuyến đường huyết mạch của bà con trong khu vực nên rất cần sớm khắc phục".

Người dân đi lại khó khăn tại điểm sạt lở trên Đường bờ Tây sông Rạch Gầm.

Theo UBND xã, với lưu lượng người và phương tiện qua lại, đoạn đường có nguy cơ nứt, bể, đổ xuống sông Rạch Gầm nhiều hơn. Sạt lở đã và đang ảnh hưởng việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của khu vực và vùng lân cận do đây là tuyến đường liên ấp.

Đồng chí Nguyễn Kim Trí, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn cho biết, hiện trên địa bàn xã có 5 điểm sạt lở. Ngay khi nhận thông tin từ người dân và lãnh đạo ấp về điểm sạt lở mới, lãnh đạo xã cùng các bộ phận chuyên môn đã xuống kiểm tra thực tế, tổng hợp và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Xã đã chỉ đạo ấp rào chắn khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo trên đài truyền thanh để người dân hạn chế đi lại qua đoạn sạt lở mới, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Địa phương đang khẩn trương xử lý 1 điểm sạt lở trên đường bờ Đông.

Trong 5 điểm sạt lở, có 3 điểm đã được cấp kinh phí. Trong đó, 1 điểm do xã làm chủ đầu tư, có giá trị 2,3 tỷ đồng, đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ; 2 điểm do Ban Quản lý đầu tư xây dựng 3 làm chủ đầu tư, UBND xã thường xuyên liên hệ, đôn đốc để sớm hoàn thành khắc phục.

2 điểm sạt lở còn lại chưa có nguồn vốn, UBND xã đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, lãnh đạo tỉnh, đề nghị các đơn vị liên quan sớm bố trí kinh phí để bảo đảm nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và an toàn cho người dân.

"Trong thời gian chờ các ngành chức năng hỗ trợ, xã tiếp tục theo dõi các điểm sạt lở, thông tin cho người dân qua đài truyền thanh và lãnh đạo các ấp để chủ động phòng tránh, nhất là khi thời tiết diễn biến phức tạp, triều cường dâng cao" - đồng chí Nguyễn Kim Trí cho biết thêm.