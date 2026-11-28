Thay đổi từ thói quen hằng ngày

Ông Lương Đức Xuân, thôn Nà Vai chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa quen sử dụng điện thoại để làm các thủ tục trên mạng, nhiều khi có việc phải đến xã để hỏi. Được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cài đặt ứng dụng, cập nhật thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tôi đã biết cách thao tác, thấy thuận tiện hơn nhiều. Giờ tôi có thể tra cứu thông tin, giải quyết thủ tục hành chính ngay trên điện thoại, không mất thời gian đi lại như trước”.

Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, nhiều người dân đã chủ động hơn khi tiếp cận các tiện ích số phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng tạp hóa lớn và nhiều quầy hàng ở chợ, thanh toán qua mã QR được triển khai rộng rãi. Đến nay, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng tạp hóa lớn và đa số tiểu thương tại chợ áp dụng thanh toán mã QR; tỷ lệ người dân thanh toán không dùng tiền mặt tại hộ kinh doanh, chợ truyền thống và các dịch vụ thiết yếu đạt khoảng 65%. Những giao dịch nhỏ hằng ngày qua mã QR đang góp phần hình thành thói quen tiêu dùng hiện đại, thuận tiện hơn cho cả người bán lẫn người mua.

Để người dân không chỉ biết sử dụng mà còn tham gia môi trường số an toàn, xã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức. Trong 9 tháng năm 2026, Trang thông tin điện tử và fanpage của xã đăng tải 19 tin, bài về CĐS, tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phong trào “Bình dân học vụ số” cũng như cách nhận diện, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Nội dung gắn với những tình huống thực tế giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Đồng.

Đưa tiện ích số đến từng thôn, xóm

Cùng với đẩy mạnh truyền thông, xã xác định mạng lưới Tổ CĐS cộng đồng là lực lượng nòng cốt đưa công nghệ đến gần hơn với từng hộ dân. Hiện 11/11 thôn của xã đã thành lập Tổ CĐS cộng đồng với 110 thành viên. Các tổ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Sự hỗ trợ kịp thời ngay tại thôn, xóm giúp các nền tảng số bớt xa lạ, đặc biệt với người cao tuổi và người chưa quen thao tác trên thiết bị thông minh.

Hiệu quả rõ nét thể hiện qua tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Trong 9 tháng năm 2026, xã tiếp nhận 1.398 hồ sơ, trong đó có 1.302 hồ sơ thực hiện trực tuyến (đạt 93,1%); 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; tỷ lệ hồ sơ phát sinh phí, lệ phí thanh toán trực tuyến đạt 70,8%. Việc nộp hồ sơ, nhận kết quả và thanh toán trực tuyến giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính minh bạch, thuận tiện trong tương tác giữa chính quyền và người dân.

Không chỉ lan tỏa trong cộng đồng, CĐS còn được thúc đẩy đồng bộ trong hoạt động điều hành của bộ máy chính quyền và các lĩnh vực khác. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice có 108 tài khoản, với 96% cán bộ, công chức thường xuyên trao đổi, xử lý văn bản trên hệ thống. Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai tại 100% chi bộ, tỷ lệ đảng viên sử dụng đạt 92,76%. Ở ngành giáo dục, 100% cơ sở giáo dục thực hiện học bạ điện tử và ký số kết quả học tập. Việc ứng dụng các nền tảng số vào quản lý, điều hành và sinh hoạt chi bộ góp phần đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Đồng Đinh Xuân Lễ cho biết: “Để CĐS thực sự đi vào cuộc sống, địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân; phát huy vai trò của các Tổ CĐS cộng đồng trong hướng dẫn sử dụng nền tảng, tiện ích số. Cùng với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính”.