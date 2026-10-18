Xã Kim Đồng chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Là địa phương có thế mạnh về chăn nuôi lợn và gia cầm, đến nay, xã có tổng đàn lợn hơn 4.400 con. Tuy nhiên dịch tả lợn châu Phi đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của người dân. Từ ngày 22/9, xã tiếp tục ghi nhận ổ dịch mới bùng phát tại thôn Nặm Nàng, khiến 40 con lợn của 11 hộ gia đình bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng trên 2 tấn.

Ông Bùi Xuân Trường, thôn Nặm Nàng cho biết: Đầu tháng 9, tôi mua hơn chục con lợn từ địa phương khác về nuôi để phục vụ thị trường Tết. Sau một thời gian ngắn, một số con có biểu hiện bất thường như ho, hắt hơi liên tục, nổi mẩn đỏ và sùi bọt mép. Đến ngày 22/9, lợn chết hàng loạt, thiệt hại 550 kg. Gia đình đã báo chính quyền xã lấy mẫu gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm; ngày 23/9, kết quả xác định dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 26/9, đàn lợn của gia đình ông Ngô Văn Bạo cùng thôn cũng chết hàng loạt. Theo ông Bạo, gần 1 tấn lợn của gia đình phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh. Ngay sau đó, gia đình phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn xử lý đàn lợn theo hướng dẫn, vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Tính đến ngày 12/10, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, buộc địa phương phải tiêu hủy hơn 2,7 tấn lợn hơi, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân. Trước tình hình trên, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập các tổ phòng chống dịch tại cơ sở. Tổ chức 2 đợt phun tiêu độc khử trùng trên toàn địa bàn; cấp phát 318 lít hóa chất, 6,4 tấn vôi bột cho các khu vực có dịch và vùng nguy cơ.

Người dân thôn Nặm Nàng, xã Kim Đồng rắc vôi bột khu vực chuồng trại chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh lây lan.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Đồng Vũ Tuấn Nghĩa cho biết: Để kiểm soát tình hình dịch bệnh, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế nguy cơ lây lan sang các khu vực lân cận. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán và giết mổ lợn. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi thường xuyên theo dõi tình trạng đàn vật nuôi, báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường; không giấu dịch, không tự ý vận chuyển hoặc bán chạy lợn mắc bệnh. Xã định hướng người dân chưa nên tái đàn, tăng đàn; ưu tiên các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng của địa phương.

Cùng với công tác kiểm soát lây lan, xã tập trung bảo vệ đàn vật nuôi tại những địa bàn chưa bị ảnh hưởng. Thôn Chu Lăng có 100 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn trên 500 con. Từng chịu thiệt hại gần 17 tấn lợn phải tiêu hủy trong năm 2025, người dân trong thôn hiện chủ động hơn trong thực hiện các biện pháp phòng dịch. Bí thư Chi bộ thôn Chu Lăng Hoàng Văn Hiền cho biết: Thôn đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép qua cuộc họp thôn, hệ thống Zalo, Facebook, cắm biển cảnh báo tại vùng dịch để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn người dân tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, sử dụng vôi bột khử trùng, tiêu độc chuồng trại, khu vực ra vào nhà; thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, hạn chế người lạ vào khu vực chuồng nuôi. Khuyến cáo các hộ không nhập lợn giống, vận chuyển lợn thương phẩm từ vùng khác vào địa bàn nhằm giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào đàn vật nuôi.

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi. Thời gian tới, xã Kim Đồng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các thôn, rà soát tổng đàn vật nuôi, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, không tái đàn khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn. Khuyến khích người dân đa dạng hóa vật nuôi, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro, từng bước ổn định hoạt động chăn nuôi, bảo vệ sinh kế cho người dân.