Xã Kim Anh: Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết và Văn hóa Việt Nam 2026

Không khí rộn rã tưng bừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026 tại xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào

Phát huy giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết tạo động lực phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Nguyễn Anh Quân khẳng định, những thành tựu hôm nay càng khiến mỗi người thêm trân trọng truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng quê hương.

Theo ông Nguyễn Anh Quân, cả 11 thôn của xã Kim Anh đã tổ chức ngày hội với nhiều hoạt động phù hợp điều kiện từng cộng đồng, tạo nên không khí vui tươi, gắn bó.

Các trận thi đấu kéo co của cư dân 11 thôn của xã Kim Anh được nhiều người dân tham gia cổ vũ tạo nên không khí náo nhiệt. Ảnh: Sỹ Hào

Đáng chú ý, các gia đình cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được trao những phần quà thiết thực. Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các gia đình thêm động lực, niềm tin vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cùng lãnh đạo xã Kim Anh trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Sỹ Hào

Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Nguyễn Anh Quân nhấn mạnh, địa phương có truyền thống cách mạng, những làng quê giàu tình nghĩa, bản sắc văn hóa cùng cảnh quan đồi rừng, hồ nước và điều kiện phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch. Đây là những lợi thế mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo xã Kim Anh tham quan các gian hàng giới thiệu nông sản, sản vật địa phương tại sự kiện. Ảnh: Sỹ Hào

Hướng tới mục tiêu xây dựng Kim Anh phát triển có bản sắc, môi trường sống tốt, người dân có cơ hội vươn lên, người cao tuổi được yên tâm vui sống, người lao động có việc làm, trẻ em được chăm sóc, học tập và trưởng thành, Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Nguyễn Anh Quân mong muốn địa phương tiếp tục vun đắp tình đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cùng lãnh đạo xã Kim Anh khen thưởng các gia đình và cá nhân tiêu biểu đạt thành tích trong các phong trào thi đua tại địa phương. Ảnh: Sỹ Hào

Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh đề nghị cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe những ý kiến khác nhau, những góp ý thẳng thắn; nghiêm túc tiếp thu những phản ánh có cơ sở, giải thích thấu đáo cho người dân rõ để tăng thêm sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ.

Đưa văn hóa, di sản trở thành nguồn lực phát triển

Ngay từ sáng sớm, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo nhân dân đã tề tựu tại sân vận động thôn Phú Sơn, hòa vào không khí vui tươi, tưng bừng của ngày hội.

Đồng diễn dân vũ áo dài trong "Ngày Văn hóa Việt Nam” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026 tại xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào

Các hoạt động đồng diễn dân vũ áo dài, biểu diễn trống hội, giao lưu văn nghệ do cư dân tổ chức không chỉ tạo không khí hào hứng mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Bác Nguyễn Thị Quyên, cư dân xã Kim Anh cho rằng, mỗi tiết mục văn nghệ chính là một cách kể về quê hương, về những con người đang gìn giữ phong tục, nếp sống và tình cảm cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Người dân tham quan mua sắm và hòa mình vào không khí lễ hội “Ngày Văn hóa Việt Nam” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2026 tại xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào

Một điểm nhấn của chương trình là các không gian trải nghiệm văn hóa, nông sản, ẩm thực và văn hóa đọc, gắn với hoạt động thể thao, giao lưu cộng đồng. Người dân được tham gia trò chơi dân gian, giải bóng chuyền hơi, tham quan không gian OCOP và nông sản an toàn, thưởng thức ẩm thực tại “Chợ quê - Thức quà quê”, trải nghiệm “Sắc áo dài”, văn hóa đọc và các tác phẩm tranh, ảnh của học sinh.

Không gian trải nghiệm “Sắc áo dài” tại sự kiện. Ảnh: Sỹ Hào

Bác Nguyễn Vĩ Tá, Chủ tịch Hội làm vườn xã Kim Anh đánh giá cao việc đưa sản phẩm OCOP, nông sản an toàn và ẩm thực địa phương vào không gian văn hóa. Những sản vật như chuối xanh, bưởi, đu đủ, ổi, dưa chuột, chè sạch cùng các thức quà quê dân dã được chế biến từ bàn tay khéo léo của cư dân không chỉ phản ánh thành quả lao động mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa đặc trưng.

Theo ông Nguyễn Vĩ Tá, văn hóa không chỉ nằm trong công trình kiến trúc, lễ hội hay phong tục truyền thống mà còn hiện diện trong cách người dân sản xuất, chế biến, gìn giữ hương vị quê hương và trao truyền những giá trị sống.

Không gian trưng bày giới thiệu nông sản hữu cơ của Hội làm vườn xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào

Khi được tổ chức thành các không gian trải nghiệm, văn hóa có thêm cơ hội trở thành sản phẩm phục vụ đời sống, thúc đẩy giao lưu, quảng bá địa phương, mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bản sắc.

Sự tham gia của các trường học thông qua không gian văn hóa đọc, trưng bày tranh, ảnh học sinh cũng góp phần đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với lịch sử, truyền thống, nuôi dưỡng ý thức gìn giữ di sản từ những hoạt động gần gũi.

Trong bối cảnh Kim Anh từng bước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi sự phát triển bền vững không chỉ được đo bằng hạ tầng, kinh tế hay công trình đầu tư, mà còn được tạo dựng từ niềm tin, sự đồng thuận và khả năng cộng đồng cùng chia sẻ trách nhiệm.