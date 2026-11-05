Xã Kim Anh: Tổ chức ngày hội văn hóa, gắn kết cộng đồng

Ngày hội của niềm tự hào và sức mạnh đoàn kết

Ngay từ đầu giờ chiều 5-11, đông đảo người dân đã tập trung tại nhà văn hóa thôn Thanh Trí tham dự chương trình kỷ niệm Ngày văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026 (18-11).

Ngày văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026 tại thôn Thanh Trí xã Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Đây là lần đầu tiên xã Kim Anh tổ chức kết hợp hai sự kiện trong cùng một chương trình. Thôn Thanh Trí được lựa chọn là địa phương tổ chức điểm, qua đó tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong các khu dân cư.

Nhiều chương trình nghệ thuật được biểu diễn trong ngày hội đã mang đến không khí vui tươi rộn ràng, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh Sỹ Hào

Điều đáng quý của ngày hội không chỉ nằm ở những hoạt động văn hóa, văn nghệ mà còn ở sự hội tụ của các tầng lớp nhân dân, cùng chia sẻ niềm vui, nhìn lại những thành quả chung và củng cố sự gắn bó trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn An, cư dân thôn Thanh Trí cho biết: “Sau khi sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã ngày càng hoạt động ổn định, đời sống xã hội trong các khu dân cư trên toàn xã Kim Anh nói chung, và thôn Thanh Trí nói riêng có những đổi thay tích cực – hạ tầng kinh tế xã cũng như đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cấp cải thiện. Đây thực sự là ngày hội văn hóa của nhân dân, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm ngày Đại Đoàn kết toàn dân. Qua đó bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát huy sức mạnh đoàn kết từ mỗi khu dân cư

Báo cáo kết quả các phong trào thi đua yêu nước, ông Dương Văn Hiệp, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Trí cho biết, Thanh Trí là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được hình thành từ nhiều đời nay. Đây là địa bàn có quy mô dân cư tương đối đông, với hơn 1.386 hộ và 5.556 nhân khẩu; cơ cấu ngành nghề đa dạng, đời sống người dân chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ.

Ngày hội cũng là dịp để cư dân thôn Thanh Trí tụ họp chia sẻ những niềm vui, nhìn nhận những nỗ lực cố gắng trong cuộc sống. Ảnh Sỹ Hào

Trong năm 2026, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai gắn với nhiệm vụ thực tế của thôn, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và hỗ trợ các hộ khó khăn được quan tâm; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm 2026. Đây là sự ghi nhận những đóng góp thiết thực của các lực lượng, cá nhân trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực tiếp tục nhân rộng những cách làm tích cực ở khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, ông Đồng Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh khẳng định, đây là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, ngày hội tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lãnh đạo UBND xã, cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh biểu dương khen tặng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm 2026. Ảnh Sỹ Hào

Biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Thanh Trí đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân thôn tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong đó, cần thực hiện tốt phương châm lấy người dân làm chủ thể, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.