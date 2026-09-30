Xã Kim Anh tiếp tục cưỡng chế dỡ bỏ các công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, theo kế hoạch có 8 công trình vi phạm thuộc diện bị cơ quan chức năng xử lý. Trong đó, đợt 1 được thực hiện từ ngày 30-9 đối với 6 công trình; đợt 2 dự kiến tiến hành sau khi hồ sơ được hoàn thiện đối với các công trình liên quan của gia đình ông L.L.N, ông N.P.H và bà L.T.N.

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm tại thôn Thái Vụ sáng 30-9. Ảnh: Sỹ Hào

Trong đó, tại thôn Thái Vụ, ông T.V.T có 2 công trình vi phạm. Một công trình diện tích 208m², kết cấu tường gạch, cao khoảng 5,5m, mái lợp tôn xốp; công trình còn lại diện tích 120m², đã thi công phần móng và tường cao khoảng 1,2m.

Tại thôn Phú Thượng, công trình của ông N.B.T có tổng diện tích vi phạm 173,37m², gồm hạng mục xây kè đá dài 50m và công trình xây dựng diện tích 138,37m²; Ngoài ra, thôn Phú Thượng còn có công trình sân bê tông diện tích 171m² của ông T.Đ.H cũng được xác định vi phạm TTXD, phải xử lý dỡ bỏ.

Tại thôn Liên Thắng, ông Đ.G.K có công trình tường bao dài 41,44m. Còn với trường hợp ông T.V.H, người đã qua đời, hiện trạng vi phạm được xác định là thửa đất đang lấn, đã xây dựng đoạn tường bao bằng gạch dài 6,74m, cao khoảng 1m, bên trong trồng một số cây trồng lâu năm.

Đối với công trình liên quan ông L.L.N. và ông N.P.H tại thôn Thái Vụ, thuộc diện tiến hành cưỡng chế thực hiện khắc phục hậu quả trong đợt 2. Hiện cơ quan chức năng xác định có nhiều hạng mục vi phạm TTXD.

Riêng trường hợp bà L.T.N tại thôn Phú Sơn, UBND xã yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định cụ thể hiện trạng, diện tích, phạm vi và hạng mục phải cưỡng chế trước khi tổ chức thực hiện.

Một trường hợp vi phạm, người dân tự giác chủ động tháo dỡ khắc phục hậu quả. Ảnh: Sỹ Hào

Về kết quả cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết tính đến sáng 30-9 trong số 6 công trình vi phạm phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khắc phục hậu quả có 4 công trình người vi phạm đã tự giác chấp hành việc tự tháo dỡ, tự khắc phục hậu quả.

Theo UBND xã Kim Anh, đến nay địa phương đã giải tỏa hơn 60 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, chỉ tính từ ngày 11-8 đến ngày 30-9, gần 30 trường hợp đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm đất đai, TTXD.

Sau cưỡng chế, cấp ủy và lãnh đạo các thôn được giao tiếp tục kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng tái diễn vi phạm, hoặc phát sinh vi phạm mới, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.