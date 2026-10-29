Xã Kim Anh: Thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương

Đưa công nghệ số vào hoạt động kinh doanh

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 304/KH-UBND của UBND xã Kim Anh về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, Phòng Kinh tế xã đã chủ động tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động đưa công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

UBND xã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh sử dụng nền tảng quản lý bán hàng, thanh toán điện tử, quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử. Địa phương đồng thời phối hợp với Công ty CP Hi1 Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn hộ nông dân, doanh nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Kim Anh đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số trong đợt cao điểm 100 ngày, ưu tiên các cơ sở tại chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề và hàng hóa đặc trưng.

Song song với đó, mô hình “Chợ số - chợ văn minh không dùng tiền mặt” được triển khai nhằm thay đổi thói quen thanh toán trong giao dịch hằng ngày. Riêng tại thông Thanh Trí, địa phương này đã hỗ trợ 200 bảng mã QR cho tiểu thương, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thanh toán điện tử.

Mô hình chợ dân sinh hiện đại, thanh toán không dùng tiền mặt triển khai tại xã Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Tại các chợ và khu vực kinh doanh tập trung như Thanh Vân, Thắng Trí, Lập Trí, Thái Lai và Đường 14, đa số các hộ kinh doanh đều đã mở tài khoản thanh toán, tạo mã QR và niêm yết tại vị trí thuận tiện. Địa phương tiếp tục phối hợp với các thôn rà soát nhu cầu, hỗ trợ thêm hàng trăm bảng mã QR và kết nối với nhà mạng, ngân hàng để hướng dẫn những hộ còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Ghi nhận tại tuyến đường Quán Mỹ, thôn Mỹ Ninh, phóng viên nhận thấy thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Người mua chỉ cần quét mã QR hoặc chuyển khoản để hoàn tất giao dịch, thay vì sử dụng tiền mặt.

Anh Nguyễn Văn Thành, chủ một điểm kinh doanh dịch vụ tại đường Quán Mỹ, thôn Mỹ Ninh cho biết ban đầu người dân còn dè dặt với giao dịch điện tử do lo ngại thao tác nhầm hoặc bị lừa đảo. Tuy nhiên, đến nay, hình thức thanh toán này đã trở nên quen thuộc.

Xã Kim Anh đã hỗ trợ bảng mã QR cho nhiều tiểu thương niêm yết tại cửa hàng, để người dân tích cực thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử. Ảnh Sỹ Hào

Theo ông Nguyễn Hồng Định, Trưởng thôn Mỹ Ninh, phần lớn hộ kinh doanh trên địa bàn đã sử dụng chuyển khoản. Phương thức này không chỉ thuận tiện mà còn giúp giảm bất tiện trong quản lý tiền mặt. Chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương

Cùng với thanh toán điện tử, Kim Anh chú trọng đưa sản phẩm OCOP, nông sản và hàng hóa có tiềm năng lên các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngày 17-9-2026, UBND xã phối hợp với Công ty CP Thế giới Hạt Dưỡng hỗ trợ đưa 8 sản phẩm lên sàn Hi1, gồm mè đen, đậu đỏ, đậu xanh, lạc đỏ, đậu tương, đậu tương đen, đậu đen và đậu trắng mắt cua.

Đáng chú ý, Phòng Kinh tế đã hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng trang thương mại điện tử KimAnh.shop. Đến nay, nền tảng này có 12 chủ thể tham gia với tổng số 42 sản phẩm được đăng tải.

Ông Nguyễn Văn Binh, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh, cho biết thời gian tới, địa phương tiếp tục hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện thông tin, hình ảnh, giá bán và nội dung giới thiệu sản phẩm; đồng thời vận động thêm người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia nền tảng.

Bên cạnh xây dựng gian hàng số, xã tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá hàng hóa nhằm tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Trong tháng 9 và đầu tháng 10-2026, Kim Anh đã tổ chức 3 phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Việc kết hợp sàn thương mại điện tử với livestream được kỳ vọng tạo thêm kênh tiếp thị, giúp người tiêu dùng thuận tiện tìm hiểu sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thích nghi với phương thức bán hàng trực tuyến.

Để triển khai Kế hoạch số 304/KH-UBND, Phòng Kinh tế xã Kim Anh được giao dự toán 270 triệu đồng và đã giải ngân 100% kinh phí.

Trong đó, 40 triệu đồng dành cho tổ chức livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; 130 triệu đồng hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP và hàng hóa có tiềm năng lên sàn thương mại điện tử; 70 triệu đồng xây dựng mô hình chợ, điểm kinh doanh không dùng tiền mặt và 30 triệu đồng hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số.

Thời gian tới, xã Kim Anh tiếp tục mở rộng số lượng chủ thể tham gia thương mại điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, điểm kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin và khả năng quảng bá sản phẩm.