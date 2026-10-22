Xã Kim Anh: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn

Gần 44% diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 302,8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.226 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) chiếm hơn 2.380 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Cánh đồng thôn An Ninh, xã Kim Anh, nơi triển khai dự án Khu Công nghiệp sạch Sóc Sơn. Ảnh Sỹ Hào

Theo Ban QLDA đầu tư hạ tầng xã Kim Anh, công tác GPMB đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, minh bạch, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Xã đã ban hành thông báo thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm đều đạt trên 68% khối lượng.

Tính đến ngày 14-10-2026, tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án trên địa bàn xã Kim Anh khoảng 118,01ha. Trong đó, khoảng 102,8ha thuộc 6 ô đất theo Thông báo số 606-TB/TU ngày 31-7-2026 của Thành ủy Hà Nội; khoảng 15,21ha nằm ngoài phạm vi 6 ô đất này.

Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 51,86ha, đạt 43,9% tổng diện tích cần thu hồi, với kinh phí 295,85 tỷ đồng. Cụ thể, diện tích thuộc 6 ô đất đã được phê duyệt phương án là 36,65ha, kinh phí 209,48 tỷ đồng; diện tích ngoài 6 ô đất là 15,21ha, kinh phí 86,37 tỷ đồng.

Theo thống kê, địa phương còn khoảng 59ha cần xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; 64,1ha cần lập, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời; 66,15ha thuộc phạm vi 6 ô đất cần phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời. Đây là những khối lượng công việc lớn, đòi hỏi xã tiếp tục tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ.

Vướng mắc về nguồn gốc đất, thiếu kinh phí chi trả

Một trong những khó khăn nổi bật là hồ sơ đất đai được lập qua nhiều thời kỳ, dẫn đến sai, khác nhau về thông tin, ranh giới và diện tích so với hiện trạng. Một số khu vực là đất đồng trũng, thường xuyên ngập nước, gây trở ngại cho công tác kiểm tra thực địa, đo đạc và kiểm đếm.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi hỏi cơ quan chuyên môn phải rà soát, xác định điều kiện bồi thường theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, trong đó có các quy định tại Điều 95, Điều 137 và Điều 138.

Cư dân thôn An Ninh, xã Kim Anh trao đổi một số thông tin liên quan đến bồi thường hỗ trợ GPMB dự án Khu Công nghiệp sạch Sóc Sơn. Ảnh Sỹ Hào

Đáng chú ý, tại khu vực xã Tân Dân trước đây, một phần diện tích đất do hợp tác xã giao cho 13 đội sản xuất cùng canh tác. Ranh giới giữa các thửa đất, các đội sản xuất và các thôn tại một số vị trí chưa rõ ràng, có hiện tượng chồng lấn.

Việc xác định diện tích đất này đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hay vẫn thuộc phạm vi quản lý, giao khoán của hợp tác xã có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối tượng được bồi thường về đất hoặc chỉ được xem xét bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại và các khoản hỗ trợ theo quy định.

Bên cạnh khó khăn về hồ sơ, thiếu kinh phí chi trả bồi thường cũng đang là nút thắt trực tiếp đối với quá trình GPMB. Với tổng kinh phí 295,85 tỷ đồng đã được phê duyệt, chủ đầu tư mới bố trí 22 tỷ đồng để Ban Quản lý dự án thực hiện chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ

Trước những tồn tại trên, UBND xã Kim Anh xác định tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác bố trí nhân lực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, triển khai đồng thời các công đoạn đối với hồ sơ đủ điều kiện. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ, tính chính xác và tuân thủ quy định pháp luật trong từng khâu thực hiện.

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK, xã kiến nghị khẩn trương chuyển 273,85 tỷ đồng còn thiếu để chi trả cho 48,77ha đã được phê duyệt phương án; đồng thời bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các đợt tiếp theo theo tiến độ phê duyệt. Cùng với đó, chủ đầu tư cần bố trí cán bộ thường trực phối hợp với UBND xã rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, hoàn thiện bản đồ và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc bố trí kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư kịp thời cho cư dân, sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu Công nghiệp sạch Sóc Sơn. Ảnh Sỹ Hào

Đối với Đảng ủy xã và Ban Chỉ đạo GPMB xã, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc với chủ đầu tư và cơ quan quản lý cấp trên về việc bố trí kinh phí đồng bộ với tiến độ phê duyệt phương án. Các ban, ngành, đoàn thể và các thôn được yêu cầu phối hợp với tổ công tác xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, nhất là tại khu vực đất hợp tác xã giao cho các đội sản xuất ở xã Tân Dân trước đây.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, phối hợp kiểm đếm, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.