Theo kết quả kiểm tra thực địa, UBND xã đã rà soát 102 trường hợp, thửa đất, trong đó có 20 trường hợp thuộc địa bàn xã Minh Phú (cũ) và 82 trường hợp thuộc xã Minh Trí (cũ). Về chủ thể sử dụng đất, có 84 trường hợp là người ngoài địa phương, 18 trường hợp hiện thường trú tại xã Kim Anh.

Trong số này, 59 trường hợp cung cấp được giấy tờ liên quan đến sử dụng đất; 43 trường hợp chưa có giấy tờ hoặc chưa liên hệ được với chủ sử dụng đất.

Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh ngày 4-9-2026. Ảnh: Sỹ Hào

Đáng chú ý, trong 102 trường hợp đã kiểm tra, có 68 trường hợp có công trình xây dựng và 34 trường hợp không có công trình, bao gồm 2 trường hợp thuộc phân kho K95 đã thu hồi.

Trong số 68 trường hợp có công trình, 43 trường hợp đang sử dụng, 12 trường hợp không sử dụng và 13 trường hợp đang kinh doanh dịch vụ homestay.

Qua phân loại, có 38 trường hợp xây dựng nhà cấp 4, lán tạm và các hạng mục liên quan, với diện tích xây dựng 11.464,08m²; 26 trường hợp có công trình kiên cố từ 2 đến 4 tầng, diện tích xây dựng 4.669,64m²; 4 trường hợp có lán, xưởng sản xuất, kinh doanh, diện tích xây dựng 4.171,55m². Tổng diện tích xây dựng được báo cáo là 20.305,27m².

Tuy nhiên, UBND xã Kim Anh cho biết, các số liệu diện tích cần tiếp tục đối chiếu với bảng kiểm kê, bản vẽ và cách tính diện tích sàn trước khi sử dụng làm căn cứ xử lý từng trường hợp.

Đối chiếu danh sách 146 trường hợp trong tài liệu của Tòa án, địa phương bước đầu xác định thống nhất được thông tin người sử dụng và vị trí thửa đất đối với 102 trường hợp. Còn 44 trường hợp chưa đối chiếu, xác định thống nhất giữa thông tin chủ đất và vị trí thửa đất. Đến thời điểm báo cáo, UBND xã đã phân loại, tổng hợp được 51 trong tổng số 102 hồ sơ đã kiểm tra.

Theo UBND xã Kim Anh, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do hồ sơ địa chính, tài liệu liên quan đến vụ án chưa đầy đủ; một số thửa đất đã chuyển nhượng qua nhiều chủ, thay đổi hiện trạng. Bên cạnh đó, một số chủ sử dụng đất chưa phối hợp cung cấp giấy tờ, hợp đồng hoặc đo đạc công trình, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Ngày 10-6-2026, UBND xã ban hành Thông báo số 1853/TB-UBND, yêu cầu các tổ chức, cá nhân không mua bán, chuyển nhượng hoặc phát sinh hạng mục, công trình xây dựng trái quy định tại các vị trí liên quan.

Về nhiệm vụ tiếp theo, UBND xã đặt mục tiêu hoàn thành rà soát 44 trường hợp còn lại; đối chiếu với hồ sơ do các xã Minh Trí, Minh Phú (cũ) lập và hiện trạng công trình trước ngày 25-11; lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý và thực hiện trong tháng 12-2026.

UBND xã Kim Anh cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng hướng dẫn lập hồ sơ thu hồi đất, khắc phục hiện trạng ban đầu của thửa đất theo kiến nghị của bản án; đồng thời đề nghị các cơ quan tố tụng thành phố hướng dẫn việc tổ chức thực hiện bản án, bảo đảm đúng quy định pháp luật.