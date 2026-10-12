Xã Kim Anh lên phương án bồi thường, hỗ trợ người dân thuộc dự án của Sư đoàn 312

Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 1

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh, sau thời gian niêm yết công khai, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 đối với 51 hộ, gia đình cá nhân, có 31 trường hợp (8,60ha) chưa đồng ý với dự thảo phương án bồi thường, liên quan đến việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, phương án mức hỗ trợ, tái định cư.

Cư dân thôn Phú Sơn trao đổi các thông tin liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án của Sư đoàn bộ binh 312. Ảnh: Sỹ Hào

Bà Nguyễn Thị Hạnh, cư dân thôn Phú Sơn cho biết, trước đây khu vực triển khai dự án còn hoang vu. Từ những năm 1980 trở về trước, người dân được vận động đến trông coi, quản lý rừng, khai khẩn đất canh tác. Nhiều hộ vẫn còn lưu giữ sổ lâm bạ hoặc một số giấy tờ liên quan đến quá trình được giao quản lý, khai thác rừng. Qua nhiều năm, một số gia đình đã xây dựng nhà cửa, hình thành cơ ngơi và ổn định cuộc sống tại đây.

Đến nay, khi nhà nước triển khai dự án phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, người dân sẵn sàng chấp hành chủ trương, nhưng vẫn mong muốn được xem xét thỏa đáng đối với công sức quản lý, trông coi và bảo vệ rừng.

Tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh cho biết, Dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình bảo vệ đất quốc phòng Sư đoàn 312 có tổng diện tích triển khai 124ha tại thôn Phú Sơn. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng sẽ được giải phóng và bàn giao cho Sư đoàn bộ binh 312 trước ngày 31-10-2026.

Tính đến ngày 6-10, dự án có 463 thửa đất với tổng diện tích 123,99ha; trong đó 131 thửa đất, diện tích 43,7ha gặp khó khăn vướng mắc trong công tác xác định người đang sử dụng đất, tài sản trên đất. 64 thửa đất diện tích 23,9ha chưa xác định được người đang sử dụng đất, tài sản trên đất. 67 thửa đất diện tích 19,8ha mà hộ dân chưa phối hợp thực hiện các bước kiểm kê kiểm đếm.

Đối với phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, dự án có tổng cộng 588 ngôi mộ, trong đó 24 mộ đặc biệt. Hiện 19/28 chủ mộ chưa đồng ý với phương án di dời, chủ yếu do chưa xác định rõ vị trí và diện tích khu đất mới.

Khu vực triển khai dự án. Ảnh: Sỹ Hào

Theo ông Dương, qua điều tra, khảo sát và báo cáo của lãnh đạo thôn Phú Sơn, có 37 hộ dân thuộc thôn Phú Ninh (cũ) đang ăn ở, sinh sống ổn định trong khu vực giải phóng mặt bằng 124ha, không có nơi ở khác. Nguồn gốc đất thuộc đất y tế (khu trại phong cũ) do UBND xã quản lý và đất quy hoạch rừng phòng hộ. Các hộ này được xác định không được bồi thường về đất và tài sản trên đất, đồng thời không thuộc diện bố trí tái định cư theo phương án hiện tại.

Trước những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kim Anh đã đề xuất UBND xã báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét ban hành chính sách hỗ trợ, tái định cư riêng cho các hộ thuộc diện không được bồi thường, không có nhà ở, đất ở khác trên địa bàn. Các hình thức đề xuất gồm bố trí đất ở, nhà ở tái định cư hoặc hỗ trợ bằng tiền; đồng thời xác định cơ quan thực hiện và tiêu chí cụ thể đối với các hộ đủ điều kiện.

Đối với 588 ngôi mộ cần di dời, đơn vị cũng đề nghị cho phép sử dụng kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án để thực hiện dự án mở rộng, chỉnh trang Nghĩa trang số 3 xã Kim Anh, tạo địa điểm di chuyển các phần mộ, qua đó tháo gỡ một trong những vướng mắc ảnh hưởng tiến độ.

Trước những ý kiến của người dân, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục rà soát, xác minh và kiểm đếm theo quy định. Việc này nhằm xác định cụ thể nguồn gốc, tình trạng sử dụng đất và các điều kiện liên quan đến từng trường hợp, bảo đảm quy chủ chính xác, kiểm kê đầy đủ đất đai, tài sản trên đất và xem xét thỏa đáng những kiến nghị chính đáng.