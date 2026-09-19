Xã Kim Anh lan tỏa phong trào 'Khỏe để lập nghiệp và giữ nước'

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 tại xã Kim Anh sáng 19-9. Ảnh: Sỹ Hào

Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Đỗ Xuân Huân (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên tham dự giải. Ảnh: Sỹ Hào

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đoàn Hiệp khẳng định, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình 2026 với sự tham gia tổ chức của địa phương, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất, tinh thần, phòng chống bệnh tật, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

“Thông qua việc tổ chức giải chạy truyền thống hằng năm, đã góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”, ông Đoàn Hiệp nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đoàn Hiệp (bên trái), tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia giải chạy. Ảnh: Sỹ Hào

Tham dự thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, xã Kim Anh có khoảng 400 người tham gia chạy cổ động. Ngoài ra còn có các nhóm vận động viên đại diện các thôn, cơ quan đơn vị, các trường học (học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân cư trú trên địa bàn) thi đấu tranh tài ở hai nội dung chạy 800m và 1.600m.

Trọng tài gắn số cho các học sinh trường Tiểu học và THCS Tân Dân trước khi bước vào thi đấu. Ảnh: Sỹ Hào

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Đường Mạnh Hải, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Tân Dân cho biết, nhà trường có 22 em học sinh nam nữ tham dự giải chạy. Đây là các học sinh được tuyển chọn từ các phong trào tập luyện thể dục thể thao của nhà trường.

“Ngoài việc tập luyện trong các tiết học thể dục, hơn hai tuần qua các em còn tuân thủ kỷ luật, chuyên cần tập luyện thêm vào các buổi chiều, quyết tâm đạt thành tích cao, và quan trọng nhất là hoàn thiện bản thân, hình thành thói quen tốt kiên trì tập luyện thể thao.”, thầy Đường Mạnh Hải chia sẻ.

Các vận động viên thi đấu tranh tài nội dung chạy 800m. Ảnh: Sỹ Hào

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình là sự kiện thể thao mang ý nghĩa chính trị - xã hội giàu truyền thống, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Báo Hànộimới và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 27-9 tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1974, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thể thao Thủ đô. Qua 51 lần tổ chức, giải không chỉ tạo sân chơi cho các vận động viên mà còn góp phần đưa phong trào rèn luyện thân thể đến với đông đảo người dân, trường học, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.