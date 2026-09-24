Xã Kim Anh: Không để trẻ em khó khăn đứng ngoài mùa Trung thu

Theo kế hoạch, tối 15-8 âm lịch, UBND xã Kim Anh tổ chức Đêm hội Trăng rằm tại sân trụ sở Đảng ủy phường. Chương trình gồm nhiều hoạt động như văn nghệ, múa lân - sư - rồng, rước đèn, phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh Đồng Đức Hạnh cho biết, chương trình Trung thu 2026 không chỉ là dịp diễn ra nhiều hoạt động vui chơi cho thiếu nhi mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đối với thế hệ trẻ.

“Việc tổ chức Tết Trung thu 2026 có ý nghĩa thiết thực, giúp các cháu thiếu nhi hưởng trọn vẹn một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm, qua đó bồi đắp những ký ức đẹp của tuổi thơ”, ông Đồng Đức Hạnh chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Anh Đồng Đức Hạnh thông tin về công tác tổ chức Trung thu 2026 trên địa bàn. Ảnh Sỹ Hào

Sau sáp nhập từ 3 xã Minh Phú, Minh Trí và Tân Dân, quy mô dân số và địa bàn của Kim Anh lớn hơn, kéo theo quy mô tổ chức các hoạt động Trung thu cũng được mở rộng. Không chỉ trẻ em, đông đảo người dân cũng tham gia các hoạt động vui Tết Trăng với không khí hào hứng, sôi nổi.

Bên cạnh chương trình chung của toàn xã tại sân trụ sở Đảng ủy xã Kim Anh (thôn Phú Sơn), các hoạt động Trung thu còn được tổ chức tại các nhà văn hóa tổ dân phố, khu dân cư, tạo điều kiện để trẻ em ở các địa bàn đều được tham gia.

Tết Trung thu 2026 trên địa bàn xã Kim Anh sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi hào hứng, mục tiêu để mọi trẻ em trên địa bàn có một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, đầm ấm. Ảnh minh hoạ: Sỹ Hào

Điểm đáng chú ý trong các hoạt động Trung thu 2026 nay là công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được xã Kim Anh xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông Đồng Đức Hạnh, trong dịp Trung thu xã Kim Anh trao quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực để các em yên tâm học tập, đến trường.

Trung thu 2026 trên địa bàn xã Kim Anh chính là dịp các ban ngành đoàn thể chia sẻ động viên thiết thực đến các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Cùng với chăm lo an sinh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được địa phương đặc biệt quan tâm trong dịp Trung thu.

Giám đốc Trạm Y tế xã Kim Anh, Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàng cho biết, từ cuối tháng 8-2026, bên cạnh tuyên truyền các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tới cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng, Trạm Y tế đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở theo phân cấp quản lý.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn xã Kim Anh. Ảnh minh họa: Lương Giang.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào những nhóm thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Trung thu; đồng thời kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm, phụ gia và nguyên liệu thực phẩm. Đến nay, công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn được bảo đảm, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

UBND xã Kim Anh cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời thông báo cho UBND xã qua Phòng Văn hóa - Xã hội khi phát hiện trường hợp ngộ độc thực phẩm; thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, phối hợp điều tra, xử lý ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm theo quy định. Đặc biệt, các cơ sở y tế được đề nghị quan tâm, chăm lo đối với những bệnh nhân là trẻ em đang điều trị trong dịp Tết Trung thu.