Tổ chức khám theo từng cụm dân cư, bảo đảm thuận tiện cho người dân

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế Kim Anh cho biết: Đợt cao điểm khám sức khỏe được triển khai trên toàn địa bàn triển khai từ ngày 19 đến 29-11-2026, hướng tới nhóm người dân từ đủ 18 tuổi trở lên chưa thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

“Tổng số công dân đăng ký cần khám là 4.750 người, xã tổ chức khám theo từng cụm địa bàn, kết hợp rà soát danh sách, thông báo lịch cụ thể đến từng hộ gia đình. Cụ thể, giai đoạn 1, từ ngày 19 đến 21-11, tổ chức khám cho người dân tại các thôn Thái Vụ với 892 công dân, Lập Trí 693 công dân và Liên Thắng 741 công dân. Địa điểm khám tại điểm y tế Minh Trí”, bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế Kim Anh thông tin.

Từ ngày 19 đến 29 xã Kim Anh triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4700 công dân trên địa bàn. Ảnh: Lương Giang

Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 22 đến 24-11, gồm có 318 công dân tại thôn Xuân Sơn; 373 công dân tại thôn Mỹ Ninh; 358 công dân thôn An Ninh và 311 công dân thôn Thanh Ninh được khám tại điểm y tế Tân Dân.

Giai đoạn 3, từ ngày 25 đến 27-11, tổ chức khám cho người dân tại các thôn Phú Thượng (518 công dân), Thanh Trí (533 công dân), Phú Hạ (3 công dân) và Phú Sơn (39 công dân), địa điểm tại điểm y tế Minh Phú.

Ghi nhận tại điểm y tế Minh Trí chiều 19-11, ngày đầu tiên triển khai đợt cao điểm có khá đông cư dân đến từ các thôn Thái Vụ, Liên Thắng, Lập Trí đến thực hiện khám sức khỏe tại đây.

“Năm 2026 này Trạm Y tế Kim Anh cùng các đơn vị phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân – đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn, vừa giúp chúng tôi biết được tình trạng sức khỏe, đồng thời cũng góp phần hình thành thói quen thường xuyên theo dõi sức khỏe trong mỗi người dân”, ông Nguyễn Văn Thắng, người dân thôn Thái Vụ cho biết.

Người dân các thôn Thái Vụ, Lập Trí, Liên Thắng khám sức khỏe tại điểm Y tế Minh Trí ngày 19-11. Ảnh: Lương Giang

Cùng quan điểm, bà Đỗ Thị Tâm, thôn Liên Thắng bày tỏ, ngoài việc miễn phí hỗ trợ người dân, thì việc cơ quan chuyên môn bố trí địa điểm khám chữa bệnh theo cụm dân cư cũng đem lại ý nghĩa to lớn - giúp họ giảm thời gian đi lại, đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng y tế tổ chức khám khoa học, tránh tình trạng tập trung đông người, quá tải.

Phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả phòng bệnh

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế Kim Anh, trong đợt cao điểm khám chữa bệnh miễn phí cho người dân lần này, nội dung khám được xây dựng tương đối toàn diện, kết hợp giữa khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, qua đó hỗ trợ phát hiện sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, danh mục khám bao gồm khám thể lực, tiền sử sản phụ khoa và các chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Trong đó, nội khoa tập trung kiểm tra các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh và tâm thần”, bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế Kim Anh chi sẻ.

Kiểm tra thị lực cho người dân đăng ký khám sức khỏe miễn phí tại điểm Y tế Minh Trí ngày 19-11. Ảnh: Lương Giang

Bên cạnh đó, hoạt động khám sàng lọc được triển khai theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế Hà Nội, tập trung vào 12 bệnh, nhóm bệnh gồm: tăng huyết áp, đái tháo đường típ 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại - trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt; rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần do rượu.

Việc kết hợp khám tổng quát với sàng lọc các bệnh không lây nhiễm và một số bệnh lý nguy hiểm có ý nghĩa thiết thực. Nhiều bệnh có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài, chỉ được phát hiện khi người bệnh xuất hiện triệu chứng hoặc đã có biến chứng. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ không đơn thuần là kiểm tra tình trạng sức khỏe tại một thời điểm mà còn giúp mỗi người nhận diện sớm nguy cơ, chủ động điều chỉnh lối sống và tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp.

Số hóa dữ liệu, hướng tới quản lý sức khỏe liên tục

Trước đó, ngày 11-11, UBND xã Kim Anh cũng ban hành kế hoạch triển khai cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân còn lại trên địa bàn xã Kim Anh tháng 11 năm 2026.

Trong nội dung kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đoàn Hiệp yêu cầu: Toàn bộ kết quả khám phải được tổng hợp, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và khả năng liên thông với hệ thống quản lý sức khỏe chung của thành phố. Dữ liệu khám được kết nối với các hệ thống thông tin y tế, dữ liệu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tổ chức khám sức khỏe cho người dân góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh. Ảnh: Lương Giang

Đây là bước quan trọng để hoạt động khám sức khỏe không dừng lại ở việc khám và trả kết quả, mà tạo lập cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi tình trạng sức khỏe của mỗi người trong thời gian dài. Khi thông tin được số hóa và cập nhật thường xuyên, việc quản lý tiền sử bệnh tật, theo dõi các chỉ số sức khỏe, tư vấn và chăm sóc y tế sẽ có điều kiện thực hiện đồng bộ, liên tục hơn.

Đợt cao điểm khám sức khỏe tháng 11-2026 thể hiện nỗ lực của chính quyền xã Kim Anh trong cụ thể hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để người dân nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, không chờ có triệu chứng mới tìm đến cơ sở y tế. Từ những lần khám sức khỏe định kỳ và dữ liệu được tích lũy, mục tiêu quản lý sức khỏe theo vòng đời sẽ từng bước trở thành nền tảng cho một hệ thống y tế cơ sở gần dân, sát dân và phục vụ người dân hiệu quả hơn.